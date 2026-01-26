HOYSuscripcion LR Focus

“Tengo una segunda oportunidad de vida”: joven sobrevive a grave lesión tras ser víctima de la inseguridad en Trujillo

De acuerdo a especialistas, solo el 15 % de los pacientes con traumatismos de aorta sobrevive. La operación de alta complejidad fue realizada en el Hospital Belén de Trujillo.

Parte del equipo médico del Hospital Belén que participó en la exitosa cirugía. Foto: composición LR.
Una segunda oportunidad de vida recibió Jean Pier Tucto Rodríguez, un joven de 19 años que sufrió una grave herida tras ser atacado con un arma blanca en el sector Alto Trujillo. Él fue operado con éxito por un equipo multidisciplinario del servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Belén de Trujillo.

Según informó el médico a cargo de la cirugía de alta complejidad, el arma punzocortante ingresó por la columna a la altura del tórax y llegó hasta la arteria aorta -la principal del organismo- provocando una lesión con altísimo riesgo de muerte.

El procedimiento estuvo a cargo de Carlos Alfonso Arriaga Verastegui, cirujano de tórax y cardiovascular y jefe del servicio. El galeno estuvo acompañado por los médicos residentes Carlos Pintado, Enrique Urbina, Carlos Contreras, además del cirujano general de guardia, Pablo Aguirre y el equipo de anestesiología.

El especialista a cargo señaló lo complejo del caso por la alta mortalidad en los mismos. “La complejidad del caso era muy grande debido a la localización de la lesión y porque el arma estaba incrustada en el paciente”, explicó Carlos Arriaga.

Para salvarle la vida fue necesaria una toracotomía de emergencia, procedimiento que permitió identificar la aorta, controlar la hemorragia y retirar el arma blanca sin causar mayor daño. La cirugía duró aproximadamente dos horas.

Cirugía compleja

Arriaga destacó que los traumatismos de aorta son extremadamente raros y letales. “La mortalidad es muy alta. Solo alrededor del 15 % de pacientes sobreviven a este tipo de lesiones”, afirmó

Pese a la gravedad, Jean Pier evolucionó favorablemente. “A Dios gracias no afectó la columna, aunque pasó muy cerca. El paciente mueve sus extremidades y la lesión se pudo reparar a tiempo”, añadió.

Asimismo, resaltó la dedicación del equipo médico ante la limitada cantidad de especialistas. “Estamos casi las 24 horas en el hospital para atender cualquier emergencia, incluso cuando no es nuestro turno. Eso marca la diferencia”, afirmó.

“Tengo una segunda oportunidad de vida”

Desde la cama 5 de Cirugía B, Jean Pier relató cómo ocurrió el ataque. “Yo salía de mi trabajo y más allá me esperaron siete maleantes. Me robaron y me plantaron un punzón”, contó aún conmovido.

Con voz más tranquila, agradeció al personal médico. “Sí, tengo una segunda oportunidad de vida gracias a los doctores. Me siento bien y ya estoy fuera de riesgo”, expresó.

El joven, quien trabaja en construcción y sueña con ser ingeniero, mantiene buen ánimo. “Mi recuperación va muy bien, poco a poco”, afirmó.

Pronta alta médica

Según el doctor Arriaga Verástegui, el alta está cerca para el paciente. “Muy probable que en dos días ya esté en casa. La lesión está controlada, no hay afectación de columna ni médula”, informó.

Cabe destacar que Jean Pier fue intervenido la madrugada del domingo y se encuentra en su tercer día postoperatorio con evolución favorable rápida.

