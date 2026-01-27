HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Catedral de Chiclayo entra en refacción: diócesis se alista ante posible visita del papa León XIV

Los trabajos se extenderán por 90 días a partir del 6 de febrero. Durante ese periodo no se celebrarán misas, matrimonios ni otras actividades religiosas en el emblemático templo.

Obras en catedral están valorizadas en más de 2.4 millones de soles. Foto: Emmanuel Moreno - La República.
Obras en catedral están valorizadas en más de 2.4 millones de soles. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

Atención fieles católicos y turistas. La Diócesis de Chiclayo anunció el cierre temporal de la catedral Santa María debido al inicio de trabajos de mejoramiento en el interior y exterior de este recinto. Durante tres meses no se podrán celebrar misas, matrimonios u otra actividad religiosa aquí.

El director de la Oficina de Prensa y Comunicación de la Diócesis de Chiclayo, Fidel Purisaca Vigil, explicó que el proyecto empezará el viernes 6 de febrero y tendrá una duración de 90 días calendario. En este tiempo se mejorarán las condiciones de los pisos y paredes de la catedral, los cuales han sido afectados por la humedad por años. Asimismo, se trabajará en el pintado total de la infraestructura.

Papa León XIV pide intensificar los esfuerzos por la paz en Ucrania tras "continuos ataques" de Rusia: "Rezo por quienes sufren

lr.pe

Misas se trasladarían al atrio

Con respecto a la celebración de las misas y el resto de actividades que se tienen acostumbradas en la catedral Santa María, Purisaca Vigil señaló que por ahora manejan algunos espacios disponibles. No obstante, esto será confirmado con el paso de los siguientes días. Por ello, es importante que la población esté atenta a los comunicados que emita la Diócesis de Chiclayo en sus redes sociales oficiales.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"En principio, las misas se van a oficiar en el atrio de la catedral. El párroco de la catedral Santa María está viendo el plan de contingencia y de seguridad. Habrá que colocar una sombra para estas celebraciones litúrgicas. Pero no está del todo concretado, ya daremos a conocer en los siguientes días (...). Los matrimonios se van a desarrollar en el Santuario Virgen de la Paz, de manera extraordinaria", manifestó.

Se alistan para la visita del papa León XIV

Si bien el mejoramiento tiene como objetivo brindar buenas condiciones para los fieles y visitantes, la iniciativa también apunta a que la catedral se muestre en óptimo estado ante una futura visita del papa León XIV, Robert Prevost, quien en su momento fue obispo de Chiclayo.

Fidel Purisaca Vigil detalló de las gestiones para concretar una visita del “papa peruano” hacia Chiclayo. "Los obispos del Perú están en estos momentos en el Vaticano. Nuestro obispo de Chiclayo, Edinson Farfán, ha llevado una invitación oficial de petición para la visita del papa León XIV a nuestra Diócesis de Chiclayo".

La inversión hecha por el Gobierno Regional de Lambayeque para los trabajos en la catedral supera los 2.4 millones de soles en estos trabajos.

