Mundo

Papa León XIV lamenta los "continuos ataques" de Rusia en Ucrania: "Rezo por quienes sufren"

Durante su mensaje, el pontífice instó a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz, subrayando la necesidad de un alto el fuego en medio del invierno.

Papa León XIV lamenta los "continuos ataques" de Rusia en Ucrania: "Rezo por quienes sufren"
Papa León XIV lamenta los "continuos ataques" de Rusia en Ucrania: "Rezo por quienes sufren"

El Papa León XIV lamentó este domingo los “continuos ataques” rusos contra Ucrania y expresó su cercanía con las víctimas del conflicto. Durante su rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice destacó el sufrimiento causado por los bombardeos, especialmente contra las infraestructuras civiles. “Rezo por todos los que sufren a causa de la violencia”, declaró el Papa, pidiendo el cese inmediato de las hostilidades.

León XIV hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos diplomáticos en busca de la paz. Subrayó que, con la llegada del invierno, los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana están dificultando aún más la vida de la población, que ya enfrenta temperaturas extremas.

Llamado a la paz y solidaridad internacional

El Papa instó a los líderes internacionales a intensificar los esfuerzos por la paz, afirmando que las consecuencias humanitarias del conflicto siguen afectando principalmente a los civiles. Destacó la urgencia de un alto el fuego y la protección de los derechos humanos en Ucrania. León XIV reiteró que la diplomacia debe ser la vía para poner fin a la violencia, ya que los ataques continúan dejando un saldo negativo sobre la población civil.

"Es crucial que todos los líderes mundiales actúen para restaurar la paz. La vida de los civiles no puede seguir siendo sacrificada", añadió el Papa.

El impacto humanitario del invierno y los ataques rusos

León XIV destacó cómo los ataques rusos están afectando particularmente a la población ucraniana en medio del invierno. La destrucción de la infraestructura energética ha dejado a millones sin acceso a electricidad, calefacción ni agua, agravando la situación de los civiles.

"El sufrimiento de quienes viven en Ucrania se ve multiplicado por el frío y la falta de recursos básicos. Es imperativo que se pongan en marcha medidas para aliviar el dolor humano causado por este conflicto", subrayó el Papa.

Rezo por las víctimas y la esperanza de un cese al fuego

En su mensaje, el Papa reafirmó su oración por las víctimas del conflicto, incluidos los muertos y heridos, y expresó su esperanza de que los esfuerzos diplomáticos logren finalmente un alto el fuego.

"Rezo cada día por aquellos que sufren", expresó León XIV, reiterando su solidaridad con todos los afectados por el conflicto y su esperanza en que el fin de la violencia sea posible a través del diálogo.

El Papa y su llamado continuo a la paz

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, el Papa ha sido un firme defensor de la paz. Su llamado por la negociación y la diplomacia continúa siendo consistente, y su mensaje sigue destacando la importancia de encontrar una solución pacífica al conflicto.

León XIV ha aprovechado diversas oportunidades, como el Urbi et Orbi, para hacer un llamado global a la paz y la protección de los derechos humanos en zonas de conflicto, subrayando que la guerra nunca es la solución.

