Incautan pescado y verduras podridas en negocios de comida del Mercado Central de Chiclayo

Deficiencias también fueron detectadas en el Mercado Modelo de Chiclayo, donde se hallaron productos hidrobiológicos en mal estado.

Operativos estuvieron a cargo de la Municipalidad de Chiclayo. Foto: difusión.
Operativos estuvieron a cargo de la Municipalidad de Chiclayo. Foto: difusión.

Un operativo en la zona de restaurantes del Mercado Central permitió a los fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) detectar e incautar varios kilos de insumos en estado de descomposición. Estos productos al parecer iban a ser usados en la preparación de los almuerzos que se venden a los comensales.

En declaraciones a La República, la subgerente de Fiscalización, Pamela Mera Saavedra, informó que fueron seis puestos de venta de comida los intervenidos la mañana del último jueves 22 de enero. En uno de los puestos se halló pescado, verduras y mote malogrado almacenados en un refrigerador. Por el color y olor de estos productos, se concluyó que tendrían varios días en estas condiciones.

"Se ha encontrado pescado, verduras y mote en mal estado. Creemos que estos insumos iban a ser cocidos y usados en la preparación de los alimentos, porque estaban dentro del refrigerador (...). Se ha procedido a clausurar el negocio y mediante la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se van a realizar las denuncias correspondientes para las sanciones", declaró la funcionaria.

Vasos, platos y cucharas deterioradas

En otro momento, Mera Saavedra advirtió que también se encontraron vasos, cubiertos y platos deteriorados en casi todos los restaurantes intervenidos del Mercado Central. Es decir, la comida ofrecida a los consumidores ha estado expuesta a una contaminación cruzada, poniendo en riesgo su salud. Se dieron las recomendaciones de higiene y salubridad.

Pescado podrido en el Mercado Modelo

Finalmente, la funcionaria señaló que en un nuevo operativo en la zona de venta de pescado al interior del Mercado Modelo, se incautaron 32 kilogramos de productos hidrobiológicos podridos. Asimismo, se sacó de movimiento varios kilos de hielo para raspadilla que estaba en contacto con las aguas de desagüe.

