Chiclayo: adulto mayor de 88 años es asesinado durante robo en Chongoyape

Un nuevo crimen en la región Lambayeque. La mañana de este lunes 26 de enero, se conoció del asesinato de Cristóbal Farro Campos (88) en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo. La víctima habría recibido unas 25 puñaladas por parte de su atacante para robarle su televisor y dinero en efectivo.

La República pudo conversar vía telefónica con Ubaldo Farro Carrasco, hijo de la víctima. Este contó que desde la tarde del domingo 25 de enero perdió toda comunicación con su padre, quien residía solo en su vivienda del sector La Capilla. Fue una vecina la que encontró a las 6.30 a. m. del lunes el cuerpo del anciano tendido en el frontis de dicho inmueble.

"Mi papá no apagaba el celular para nada. Yo lo estuve llamando toda la tarde y noche (del domingo), pero no contestaba. Hoy (lunes) llamé a una vecina para que vaya a verlo y ha sido ella la que lo encontró muerto a mi papá. Lo han apuñalado 25 veces", declaró.

El móvil fue el robo de sus pertenencias

Sobre el móvil del crimen, Farro Carrasco indicó que la Policía Nacional le informó que fue para robarle su televisor, el dinero recién cobrado de Pensión 65 y otras pertenencias de valor. Ante la aparente resistencia del adulto mayor, el asesino le asestó unas 25 puñaladas con un cuchillo en el tórax y estómago. Se cree que el victimario no habría actuado solo, sino, con la ayuda de un cómplice.

Captura del presunto asesino

Horas después la Policía Nacional capturó al presunto autor del asesinato, Cluber Zamora Zamora, cuando trabajaba en una chacra. Testigos indican haberlo visto la tarde del domingo en la casa del occiso en compañía de su padre, José Zamora Vásquez.

El hijo de la víctima explicó que su papá solía prestarle dinero a este individuo, sin que este cumpla con los pagos a tiempo.

El caso ha quedado en manos de las autoridades. Los deudos piden justicia y que, de ser hallado culpable, sea castigado con severidad. Lamentan que en el crimen se haya aprovechado de la vulnerabilidad de un anciano que vivía en soledad.