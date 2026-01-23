Comisaría inaugurada hace 5 meses no cuenta con agua ni luz en Chiclayo: vecinos de la urbanización reclaman desabastecimiento | Foto: composición LR/Latina.

La comisaría de la urbanización Indoamérica, ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, atraviesa una grave crisis a solo cinco meses de haber sido estrenada. Desde hace una semana, la sede policial no cuenta con energía eléctrica debido a la falla de un fusible principal, lo que ha obligado a los agentes a depender de un generador a combustible para recepcionar las denuncias y mantener operativa su central de cámaras.

A ello se suma la falta de agua potable, que, además de afectar la dependencia policial, también perjudica a más de 10.000 familias que viven en esta zona sin red de alcantarillado. El recinto fue inaugurado en agosto de 2025 durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte y la situación actual se agrava en medio de altas temperaturas que alcanzan los 29 grados en la región.

Comisaría se abastece de agua por cisternas

Mientras la comisaría se abastece ocasionalmente mediante cisternas, según el agente municipal Roberto Ortiz, los vecinos refieren que deben caminar varias cuadras hasta una pileta pública para recoger agua en baldes y tinas, o comprar bidones para poder beber y cocinar.

“Cada dos días voy a la pileta a traer agua. El agua la conseguimos de un pozo. De un pozo que excavamos y lo fabricamos. Somos cinco en mi casa. Compramos agua de bidón para tomar, cocinar. Y para lavar, usamos agua de pozo. Nos venden al por mayor el bidón a 8 soles”, declaró para Latina una de las vecinas de la urbanización.

En ese sentido, los residentes presentaron una solicitud al gerente general de Epsel para el desarrollo de un proyecto de ampliación de redes, tanque elevado para agua y redes de alcantarillado

