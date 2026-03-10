Tacna: detienen a dos policías por presunto abuso sexual contra joven

Dos suboficiales de la Policía en Tacna fueron detenidos la mañana del martes 10 de marzo por un presunto caso de abuso sexual. La denunciante es una joven de 21 años quien fue hallada semidesnuda e inconsciente a pocas cuadras de donde residen los jóvenes.

El hecho habría ocurrido en una vivienda ubicada en la asociación de vivienda Túpac Amaru en la calle Chimú, distrito Alto de la Alianza (faldas del cerro Intiorko). Los vecinos hallaron a la joven en horas de la madrugada.

El presunto ataque se habría dado cuando la joven departía alcohol con los policías. Los peritos de Criminalística se presentaron en la escena; sin embargo, fue notoria la ausencia del fiscal de turno.

Los policías fueron llevados al puesto de auxilio rápido (PAR) Mariano Santos Mateo, donde se ubica el Área de Investigación de Secuestros y Delitos contra la Libertad Sexual. Durante su traslado guardaron silencio ante las preguntas de la prensa.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.