Las imágenes del adulto mayor conmovieron los corazones de miles de usuarios en las redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok

Las imágenes del adulto mayor conmovieron los corazones de miles de usuarios en las redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok

Un video compartido en TikTok sacó más de una lágrima a los usuarios. Esto debido a la reacción de un hombre de avanzada edad durante la celebración de una misa en Brasil. Según la difusión, el adulto mayor recibió la peor de las noticias: su nieto había fallecido.

En el clip, el sacerdote oficiaba la ceremonia, cuando de pronto, un hombre con lágrimas en los ojos se acercó hasta el altar. Tras ello, estalló en llanto y el sacerdote dejó toda la actividad para darle un fuerte abrazo al anciano.

Sacerdote dio consuelo a hombre que perdió a su nieto

Según la publicación, el adulto mayor había sido notificado de la muerte de su nieto, por lo que no dudó en ir a buscar consuelo donde el párroco en plena misa. Por varios minutos, el hombre se quedó abrazando al clérigo, hasta que otros feligreses llegaron al lugar para darle aliento.

Las imágenes no solo generaron tristeza por el hombre, sino también por la forma en que la iglesia se convirtió en su único refugio en ese instante, por lo que muchos usuarios destacaron el gesto del sacerdote.

PUEDES VER: Adulta mayor queda grave de salud tras ser arrollada por mototaxi mientras barría en la puerta de su casa en Chincha

Usuarios en redes sociales lamentaron la pérdida del nieto del adulto mayor

En redes sociales, varias personas dejaron mensajes de condolencias y resaltaron el dolor del adulto mayor, además de la solidaridad que recibió en medio de la ceremonia.

“Me imagino que el abuelito fue a misa a pedir por su nieto”, “Lo siento mucho por el abuelito. Yo también perdí a mi tío; ya están al lado de Dios. Mis más sinceras condolencias”, “Estoy seguro de que el abuelito no vio al sacerdote, vio a Cristo y sé que pronto su corazón recibirá consuelo”, escribieron los usuarios en la publicación de TikTok.