HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido
Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     
Tendencias

Adulto mayor rompe en llanto al enterarse del fallecimiento de su nieto en plena misa en Brasil

El sacerdote interrumpió la ceremonia para abrazar al hombre, quien, visiblemente afectado, buscó consuelo en medio de su dolor. Las imágenes son virales en TikTok.

Las imágenes del adulto mayor conmovieron los corazones de miles de usuarios en las redes sociales.
Las imágenes del adulto mayor conmovieron los corazones de miles de usuarios en las redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok

Un video compartido en TikTok sacó más de una lágrima a los usuarios. Esto debido a la reacción de un hombre de avanzada edad durante la celebración de una misa en Brasil. Según la difusión, el adulto mayor recibió la peor de las noticias: su nieto había fallecido.

En el clip, el sacerdote oficiaba la ceremonia, cuando de pronto, un hombre con lágrimas en los ojos se acercó hasta el altar. Tras ello, estalló en llanto y el sacerdote dejó toda la actividad para darle un fuerte abrazo al anciano.

PUEDES VER: Adultos mayores de hasta 92 años logran graduarse en primaria: "Ahora aprendo con mis nietos"

lr.pe

Sacerdote dio consuelo a hombre que perdió a su nieto

Según la publicación, el adulto mayor había sido notificado de la muerte de su nieto, por lo que no dudó en ir a buscar consuelo donde el párroco en plena misa. Por varios minutos, el hombre se quedó abrazando al clérigo, hasta que otros feligreses llegaron al lugar para darle aliento.

Las imágenes no solo generaron tristeza por el hombre, sino también por la forma en que la iglesia se convirtió en su único refugio en ese instante, por lo que muchos usuarios destacaron el gesto del sacerdote.

PUEDES VER: Adulta mayor queda grave de salud tras ser arrollada por mototaxi mientras barría en la puerta de su casa en Chincha

lr.pe

Usuarios en redes sociales lamentaron la pérdida del nieto del adulto mayor

En redes sociales, varias personas dejaron mensajes de condolencias y resaltaron el dolor del adulto mayor, además de la solidaridad que recibió en medio de la ceremonia.

“Me imagino que el abuelito fue a misa a pedir por su nieto”, “Lo siento mucho por el abuelito. Yo también perdí a mi tío; ya están al lado de Dios. Mis más sinceras condolencias”, “Estoy seguro de que el abuelito no vio al sacerdote, vio a Cristo y sé que pronto su corazón recibirá consuelo”, escribieron los usuarios en la publicación de TikTok.

Notas relacionadas
Marcelino, el hombre más longevo del Perú: tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú: tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Fonavi 2026: ¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en tu registro como exaportante?

Fonavi 2026: ¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en tu registro como exaportante?

LEER MÁS
Mujer con discapacidad visual busca a ‘Chavito’, su perro que se perdió tras ser atropellado: “Si pudiera saldría a buscarlo”

Mujer con discapacidad visual busca a ‘Chavito’, su perro que se perdió tras ser atropellado: “Si pudiera saldría a buscarlo”

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

LEER MÁS
Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

LEER MÁS
Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Tendencias

Familia peruana causa furor al llevar a su cordero a playa de Trujillo: “Con lana todo se puede”

Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025