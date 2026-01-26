Madre escapa con su hija de facción del Tren de Aragua y revela red que secuestraba niños para trata de personas en Lima | Foto: composición LR/América.

Madre escapa con su hija de facción del Tren de Aragua y revela red que secuestraba niños para trata de personas en Lima | Foto: composición LR/América.

Tras cuatro años sometida por una red de trata de personas, una madre venezolana logró escapar junto a su hija de una facción del Tren de Aragua y, con su denuncia, destapar una red criminal de trata de personas que retenía a niños como forma de presión para obligar a mujeres a someterse en locales nocturnos en Lima.

La fuga permitió a la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional (PNP) conocer el funcionamiento interno de la organización, que operaba en una vivienda en el jirón Los Médicos, en el distrito de San Juan de Lurigancho, bajo amenazas, engaños y deudas impuestas a sus víctimas, muchas de ellas extranjeras en situación de vulnerabilidad.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“Le dije a mi hija: Vamos a esperar que se acuesten y, si dejan la puerta abierta, nos vamos hoy mismo", señaló para América TV.

PUEDES VER: Así opera la banda criminal de trata de personas vinculada al crimen de mujer en colchón en San Martín de Porres

Red delictiva captaba a sus víctimas por redes sociales

Las autoridades ejecutaron un operativo que permitió rescatar a más de 50 mujeres y detener a 12 presuntos integrantes de la red. En 2022, una amiga contactó a la víctima por Facebook y la convenció de viajar a Perú bajo la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, al llegar al país se topó con una realidad distinta y una supuesta deuda de S/17.000.

“Me dijo que, si no me gustaba, la que corría las consecuencias era mi hija o mi familia en Venezuela”, recordó.

Para pagar el monto, la obligaron a trabajar en un local nocturno conocido como El Molino, en San Juan de Lurigancho, donde debía entregar S/80 de lunes a viernes y S/120 cada sábado por el “cuarto donde debía estar”.

Organización de trata era liderada por ‘La Jefa’

La red delictiva era liderada por una mujer identificada como Cristina Burgos Burgos, conocida como ‘La Jefa’. Anteriormente había sido víctima y luego se convirtió en quien movía la organización junto a su pareja, Juan de Jesús Estula Sierralta, con antecedentes por trata de personas desde 2018.

Otra figura importante es Raúl Burgos Burgos, hijo mayor de ‘La Jefa’, quien habría amenazado a la denunciante incluso después de escapar. Tras una segunda intervención en Lima Norte, las autoridades encontraron a los hijos de dos mujeres encerrados en un domicilio en San Miguel.

Cristina Burgos Burgos, conocida como 'La Jefa', es señalada por la Policía como la líder de esta red de trata de personas. Foto: Difusión.

Mujeres retenían menores de víctimas

Una mujer, identificada como Luz Mary del Valle Perdomo, vigilaba a los menores, de tres y seis años. Según la PNP, la venezolana, de 38 años, sería la cabecilla de otra facción del Tren de Aragua, también dedicada a la trata en el Perú, y operaba junto a su prima, Miliandry del Valle, quien la ayudaba a custodiar a los niños.

Ambas residían en el mismo inmueble donde tenían retenidos a los menores. Miliandry ya registraba denuncias previas por extorsión, mientras que su pareja permanece con prisión preventiva por su relación con la misma red criminal.

Tras un trabajo de vigilancia, la PNP logró capturar a las dos mujeres cuando salían del edificio en San Miguel con sus hijos. Los agentes las siguieron hasta que abordaron un taxi y, tras confirmar su identidad, procedieron con el rescate.

A su vez, efectivos intervinieron un club nocturno en Independencia, conocido como La Estación, donde también eran explotadas. Durante el operativo, encontraron pruebas, celulares destruidos por los detenidos y un muñeco diabólico.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.