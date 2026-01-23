HOYSuscripcion LR Focus

Rospigliosi una vez más, Gilbert Violeta y Alejandro Salas en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Así opera la banda criminal de trata de personas vinculada al crimen de mujer en colchón en San Martín de Porres

William Alexander Figueroa Remache, alias 'Tierrita', fue identificado como el principal sospechoso. Él estaría relacionado con las organizaciones Los Tiguerones y Los Lobos, que operan en Perú, Ecuador y Chile bajo la explotación sexual.

El asesinato de una mujer en SMP estaría vinculado a una organización criminal de trata de personas en Perú, Ecuador y Chile.
El asesinato de una mujer en SMP estaría vinculado a una organización criminal de trata de personas en Perú, Ecuador y Chile. | composición LR

La Policía Nacional del Perú reveló nuevos detalles sobre la organización criminal dedicada a la trata de personas a la que pertenecía William Alexander Figueroa Remache (24), principal sospechoso del asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado dentro de un colchón en San Martín de Porres.

De acuerdo con el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, Figueroa —alias ‘Tierrita’— estaría vinculado a los remanentes de las organizaciones criminales internacionales Los Tiguerones y Los Lobos, consideradas entre las más peligrosas de Sudamérica. Estas mafias operan bajo la modalidad de explotación sexual en países como Ecuador, Perú y Chile, y han extendido sus redes mediante alianzas con bandas locales.

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cómo operaba la red de trata de personas?

Según la investigación policial, las víctimas eran captadas a través de redes sociales con falsas promesas de empleo y estabilidad económica. Una vez contactadas, eran sometidas y obligadas a prostituirse, bajo amenazas constantes. Para “recuperar su libertad”, debían pagar una supuesta deuda de S/30.000, monto que en la práctica era imposible de saldar. Quienes se resistían eran castigadas o asesinadas.

El general Revoredo confirmó que, además de la joven hallada sin vida, al menos 17 mujeres más eran explotadas en el mismo inmueble, lo que fue corroborado por el hallazgo de abundante material usado para la explotación sexual. “Se ha determinado que no se trataba de un caso aislado, sino de una estructura criminal dedicada a la trata de personas”, indicó.

La víctima, identificada como Jennifer, habría sido asesinada con más de 30 puñaladas. El crimen guarda similitud con otros casos ocurridos en Zepita, donde también se hallaron cuerpos con características similares, lo que refuerza la hipótesis de una red criminal organizada. Tras el homicidio, el presunto autor huyó a la región de Guayas, en Ecuador, cerca de El Milagro, lugar de origen de la joven, adonde habría llegado tras engañarla con una falsa oferta laboral.

Bandas delictivas captan a mujeres vulnerables

La abogada Ángela Villón, especialista en la defensa de trabajadoras sexuales, explicó que estas mafias captan principalmente a mujeres extranjeras —ecuatorianas, colombianas y venezolanas— por su situación de vulnerabilidad. “Las engañan con propuestas laborales, que van a tener mucho dinero, que van a poder ayudar a sus familias y salir de la pobreza... (Estas bandas) han hecho sociedad con algunas organizaciones delictivas peruanas. Las matan, las cortas a pedacitos, las queman, las desaparecen ”, señaló a Latina Noticias.

Las investigaciones también revelan que estas organizaciones criminales han establecido alianzas con bandas peruanas para expandir su control en zonas como el Centro de Lima, Independencia, San Juan de Miraflores y el Callao.

Los restos de Jennifer ya fueron trasladados a Ecuador para que su familia pueda darle sepultura, mientras que las autoridades peruanas coordinan la extradición de William Alexander Figueroa para que responda ante la justicia por el crimen y por su presunta participación en una red internacional de trata de personas.

