Sociedad

Hombre es encontrado sin vida en hostal de San Juan de Lurigancho tras ingresar con su pareja y amigo

Las cámaras de seguridad muestran que el grupo ingresó al hostal a las 5.00 a. m. Tras una hora, el amigo de la víctima se retiró, mientras su pareja hizo una llamada a la recepción informando sobre el fallecimiento.

Un hombre fue encontrado sin vida en un hostal de SJL tras ingresar con amigo y pareja.
Un hombre fue encontrado sin vida en un hostal de SJL tras ingresar con amigo y pareja. | América TV | Composición LR

Víctor Luis Morales Mendoza, de 42 años, fue encontrado sin vida en un hostal llamado El Paraíso, ubicado en Canto Rey, San Juan de Lurigancho (SJL). La víctima había ingresado con su pareja, Dorma Suni Amaro (49), y su amigo, José Julio Guillén Ponte, aproximadamente a las 5.0 0 a.m., según captaron las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según declaró el mayor PNP Gianfranco Huerta, comisario de Canto Rey, a América TV, antes de ingresar al alojamiento se encontraban bebiendo licor en una cantina del sector de Santa Elizabeth. En las imágenes se observa que el afectado ingresó primero al local para luego llamar a sus otros dos acompañantes. Segundos después, los tres suben a la habitación 208, lugar donde ocurrió el crimen.

Amigo de Víctor Morales se retiró del hostal una hora después

Aproximadamente una hora después, el amigo de Víctor Morales se retiró del hostal. La pareja se había quedado adentro y, a las 11.00 a.m., la mujer llamó a la recepción para comunicar que el sujeto había fallecido en la cama. En ese momento, el trabajador comunicó a la comisaría del sector, quienes llegaron para analizar la escena.

Tras llegar al inmueble, las agentes notaron que Morales no contaba con sus pertenencias: teléfono celular, billetera y zapatillas. En el lugar también se halló una botella de cerveza y dos vasos. A raíz del incidente, Dorma Suni fue detenida y, gracias a la información de datos personales registrada en el hostal, también se logró ubicar a José Guillén. Las autoridades señalaron que existió un intento de asfixia en la víctima con una almohada y manejan la hipótesis de que el ataque fue planificado.

