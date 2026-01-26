HOYSuscripcion LR Focus

Niña fallece mientras dormía a causa de un incendio por cortocircuito en SJL: "Habitación estaba en llamas"

El siniestro se desató mientras los padres de la niña estaban afuera de la casa, y fue alertado por su hermana menor. A pesar de los esfuerzos de la familia y vecinos, no fue posible rescatarla a tiempo.

Menor falleció por asfixia y quemaduras, según las autoridades.
Menor falleció por asfixia y quemaduras, según las autoridades. | Foto: composición LR/ Latina

Una menor de 12 años con condición autista falleció mientras dormía tras un incendio ocasionado por cortocircuito en una vivienda en la avenida Machu Picchu, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió este 26 de enero pasada la medianoche.

Familiares de la menor revelaron que el siniestro se originó en el cuarto de la niña, en el primer piso de la vivienda y que a pesar de que intentaron salvarla ya era demasiado tarde.

Menor de 12 años perdió la vida tras incendio en SJL

El trágico hecho ocurrió sin que los padres se dieran cuenta por varios minutos. Solo hasta el aviso de la hija menor de la pareja, quien gritó "fuego", es que se alertaron de que la habitación estaba cubierta por llamas.

Según los testigos, el cuarto de la niña tenía encendida la luz y un televisor. Una falla en uno de los tomacorrientes es lo que habría iniciado el trágico hecho. Al lugar llegaron los vecinos para ayudar, pero poco pudieron hacer.

"Lamentablemente hubo un cortocircuito donde mi sobrina falleció. Fue de un momento a otro, justo su mamá y papá estaban afuera conversando en una reunión con sus primos, cuando se dieron cuenta todos, pero no pudieron sacarla", reveló la tía de la pequeña.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP y la Policía Nacional del Perú (PNP) cerraron la entrada al lugar con una franja amarilla durante la madrugada para realizar las investigaciones correspondientes. De acuerdo a las autoridades, la menor murió por asfixia y calcinada a causa del incendio.

