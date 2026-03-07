Jugadores de Sport Huancayo se pelearon por penal de último minuto: pateador falló y perdieron
El equipo comandado por Roberto Mosquera tuvo una gran oportunidad para rescatar un punto en su visita a Moquegua; sin embargo, desaprovechó un penal a los 96 minutos.
El fútbol peruano siempre nos deja momentos para el recuerdo. En los minutos finales del partido entre Sport Huancayo y CD Moquegua se registró una pelea entre los futbolistas del ‘Rojo Matador’ por ejecutar un penal decisivo.
Ambos equipos se enfrentaron en el Estadio 25 de Noviembre de la ciudad de Moquegua en un cotejo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Jugadores de Sport Huancayo se pelean por patear un penal
El equipo comandado por Roberto Mosquera tuvo una inmejorable ocasión para anotar el 2-2 en el último minuto luego de que el juez cobrara un penal a su favor; sin embargo, desperdiciaron la ocasión y se fueron sin sumar puntos de visita.
Lo más curioso fue que, previo al lanzamiento, se registró una pelea entre los jugadores Piero Magallanes y Franco Caballero para definir al encargado de patear el penal. Sus compañeros Jimmy Valoyes y Ricardo Salcedo intervinieron en la disputa para dejar que el argentino asuma la responsabilidad.
El atacante de 33 años sacó un remate defectuoso que se fue desviado y pasó lejos del arco defendido por el arquero Diego Grados.
Partidos de la fecha 6 de la Liga 1
Hasta el momento, Atlético Grau, CD Moquegua y UTC consiguieron triunfos en el arranque de la jornada.
Viernes 6 de marzo
- Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca
Sábado 7 de marzo
- CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo
- Comerciantes Unidos 1-2 UTC
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 8 de marzo
- ADT vs Juan Pablo II
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Los Chankas vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Los Chankas
Lunes 9 de marzo
- Cienciano vs Sport Boys
- Hora: 5.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs Melgar
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva.