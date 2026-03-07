HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga
En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     
Fútbol Peruano

Jugadores de Sport Huancayo se pelearon por penal de último minuto: pateador falló y perdieron

El equipo comandado por Roberto Mosquera tuvo una gran oportunidad para rescatar un punto en su visita a Moquegua; sin embargo, desaprovechó un penal a los 96 minutos.

Sport Huancayo tuvo una arranque irregular en la temporada 2026. Foto. captura de L1 Max
Sport Huancayo tuvo una arranque irregular en la temporada 2026. Foto. captura de L1 Max

El fútbol peruano siempre nos deja momentos para el recuerdo. En los minutos finales del partido entre Sport Huancayo y CD Moquegua se registró una pelea entre los futbolistas del ‘Rojo Matador’ por ejecutar un penal decisivo.

Ambos equipos se enfrentaron en el Estadio 25 de Noviembre de la ciudad de Moquegua en un cotejo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: ‘Más eran los gritos de la gente que el peligro’

lr.pe

Jugadores de Sport Huancayo se pelean por patear un penal

El equipo comandado por Roberto Mosquera tuvo una inmejorable ocasión para anotar el 2-2 en el último minuto luego de que el juez cobrara un penal a su favor; sin embargo, desperdiciaron la ocasión y se fueron sin sumar puntos de visita.

Lo más curioso fue que, previo al lanzamiento, se registró una pelea entre los jugadores Piero Magallanes y Franco Caballero para definir al encargado de patear el penal. Sus compañeros Jimmy Valoyes y Ricardo Salcedo intervinieron en la disputa para dejar que el argentino asuma la responsabilidad.

El atacante de 33 años sacó un remate defectuoso que se fue desviado y pasó lejos del arco defendido por el arquero Diego Grados.

PUEDES VER: Perú conquista Eslovaquia: Evelyn Inga y Kimberly García logran el primer y segundo lugar en los 21 km de marcha de Dudinská 50

lr.pe

Partidos de la fecha 6 de la Liga 1

Hasta el momento, Atlético Grau, CD Moquegua y UTC consiguieron triunfos en el arranque de la jornada.

Viernes 6 de marzo

  • Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca

Sábado 7 de marzo

  • CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo
  • Comerciantes Unidos 1-2 UTC
  • Sporting Cristal vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de marzo

  • ADT vs Juan Pablo II
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Los Chankas vs Universitario
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Los Chankas

Lunes 9 de marzo

  • Cienciano vs Sport Boys
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs Melgar
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva.
Notas relacionadas
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, resultados y partidos de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, resultados y partidos de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Jack Durán recuerda con humor polémica pelea con Christian Cueva antes de jugar juntos en Juan Pablo II: "Lo que pasó en Trujillo quedó ahí"

Jack Durán recuerda con humor polémica pelea con Christian Cueva antes de jugar juntos en Juan Pablo II: "Lo que pasó en Trujillo quedó ahí"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Roberto Mosquera recordó que quedó impresionado al ver el primer entrenamiento de Paolo Guerrero: “Saltó y levitó”

Roberto Mosquera recordó que quedó impresionado al ver el primer entrenamiento de Paolo Guerrero: “Saltó y levitó”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jugadores de Sport Huancayo se pelearon por penal de último minuto: pateador falló y perdieron

Partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY Liga 1 2026 vía L1 Max

Partidos de hoy, sábado 7 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Fútbol Peruano

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, resultados y partidos de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura

Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Jean Ferrari sobre el uso indebido del VAR en el partido Alianza Lima - UTC: “Siempre habrá error humano”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

La vez que Wolfgang Grozo llamó ''violentistas'' a manifestantes contra Boluarte: "Militares hicieron debido uso de la defensa"

Gobierno de Balcázar designa a Alonso Tenorio como nuevo secretario general de Palacio tras renuncia de José Luis Torrico

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025