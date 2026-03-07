Jugadores de Sport Huancayo se pelearon por penal de último minuto: pateador falló y perdieron

Sport Huancayo tuvo una arranque irregular en la temporada 2026. Foto. captura de L1 Max

El fútbol peruano siempre nos deja momentos para el recuerdo. En los minutos finales del partido entre Sport Huancayo y CD Moquegua se registró una pelea entre los futbolistas del ‘Rojo Matador’ por ejecutar un penal decisivo.

Ambos equipos se enfrentaron en el Estadio 25 de Noviembre de la ciudad de Moquegua en un cotejo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Jugadores de Sport Huancayo se pelean por patear un penal

El equipo comandado por Roberto Mosquera tuvo una inmejorable ocasión para anotar el 2-2 en el último minuto luego de que el juez cobrara un penal a su favor; sin embargo, desperdiciaron la ocasión y se fueron sin sumar puntos de visita.

Lo más curioso fue que, previo al lanzamiento, se registró una pelea entre los jugadores Piero Magallanes y Franco Caballero para definir al encargado de patear el penal. Sus compañeros Jimmy Valoyes y Ricardo Salcedo intervinieron en la disputa para dejar que el argentino asuma la responsabilidad.

El atacante de 33 años sacó un remate defectuoso que se fue desviado y pasó lejos del arco defendido por el arquero Diego Grados.

Partidos de la fecha 6 de la Liga 1

Hasta el momento, Atlético Grau, CD Moquegua y UTC consiguieron triunfos en el arranque de la jornada.

Viernes 6 de marzo

Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca

Sábado 7 de marzo

CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo

Comerciantes Unidos 1-2 UTC

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de marzo

ADT vs Juan Pablo II

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Los Chankas

Lunes 9 de marzo