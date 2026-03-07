HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Colapsa histórico Mirador del Marqués de Montesclaros en el Rímac: casona tenía más de 250 años

Tras el incidente, las autoridades locales dispusieron la demolición parcial del inmueble, mientras el alcalde Néstor de la Rosa expresó la necesidad de intervención estatal frente a la falta de mantenimiento de las estructuras ancestrales en el distrito.

El burgomaestre reveló que existen más de 4.700 viviendas inhabitables en la zona, y se requieren S/250 millones para su conservación.
El burgomaestre reveló que existen más de 4.700 viviendas inhabitables en la zona, y se requieren S/250 millones para su conservación. | Foto: composición LR/Difusión.

El colapso parcial del histórico Mirador del Marqués de Montesclaros, ocurrido la mañana de este sábado 7 de marzo en el distrito del Rímac, generó alarma entre los vecinos. Parte de la cúpula de la estructura se desplomó repentinamente y los escombros cayeron sobre viviendas de la cuadra 2 del jirón Casma, en el sector conocido como Baratillo.

El edificio forma parte de una casona colonial que data del siglo XVII y tiene más de 250 años de antigüedad, por lo que es considerado uno de los vestigios históricos del antiguo barrio rimense. A pesar del desprendimiento y de que varias familias viven dentro del predio, no se reportaron víctimas.

Tras el derrumbe, autoridades locales y personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) acudieron al lugar. Debido al estado en que quedó el inmueble, las autoridades dispusieron la demolición parcial de la edificación para evitar un colapso mayor y proteger a los habitantes del lugar.

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa Villegas, manifestó preocupación por el derrumbe, debido a que ocurrió sin registrarse un movimiento sísmico o lluvias intensas. Además, indicó que no es la primera estructura que sufre daños en lo que va del año.

“Hace una semana, el techo de la Iglesia San Lázaro, que tiene más de 450 años de historia, se vino abajo sin ningún movimiento. Estas casonas, de 100 años o más, están empezando a desplomarse por la falta de mantenimiento y porque muchas veces las familias viven en condiciones precarias”, señaló.

Además, afirmó que hay más de 4.700 viviendas inhabitables en el distrito, muchas de ellas ocupadas por posesionarios desde varias décadas. El burgomaestre explicó que no pueden intervenir las propiedades porque afectarían a más de 30.000 vecinos.

“Lo triste es estando a 200 metros de Palacio de Gobierno. Hemos presentado N informes al Gobierno. Se necesita más de S/250 millones para intervenir directamente al centro histórico y hemos tenido cero recursos. Ni un organismo del Estado le transfiere fondos para la conservación del patrimonio cultural. Siempre hemos vivido alejados”, indicó.

