Sociedad

Presuntos integrantes del Tren de Aragua extorsionan a madre tras desaparición de su hija de 15 años en Ate: "Me pidieron S/1.000"

A pesar de su denuncia en la comisaría y bloqueos a los números, las amenazas persisten, mientras la búsqueda por parte de la familia no ha dado resultados y el paradero de la adolescente sigue siendo un misterio desde hace más de 20 días.

Presuntos integrantes del Tren de Aragua extorsionan a madre tras desaparición de su hija de 15 años en Ate
Presuntos integrantes del Tren de Aragua extorsionan a madre tras desaparición de su hija de 15 años en Ate | Foto: Difusión.

Margot vive una pesadilla desde que su hija de 15 años, identificada como Megan Chumacero Malca, desapareció el pasado 2 de enero en el distrito de Ate. A la angustia por no saber dónde está la menor, se suma la preocupación por llamadas extorsivas de sujetos que aseguran ser presuntos integrantes del Tren de Aragua y que exigen dinero a cambio de liberarla.

La mujer denunció que los desconocidos la contactaron por primera vez el domingo 18 de enero, cuando se encontraba difundiendo la desaparición de su hija a través de un grupo de su comunidad. En la comunicación, los sujetos afirmaron tener a la adolescente, hicieron gritar a una joven y le exigieron el pago de S/1.000, además de pedirle el contacto de un familiar para concretar el depósito.

Aunque la madre acudió de inmediato a la comisaría de Salamanca, donde los agentes escucharon una de las llamadas extorsivas, y bloqueó el número telefónico, el hostigamiento no ha cesado. Desde entonces, recibe comunicaciones desde distintos números, algunas en silencio y otras con mensajes falsos o amenazantes, mientras el paradero de su hija continúa siendo un misterio.

Menor de 15 años lleva más de 20 días desaparecida

La adolescente salió de su vivienda el viernes 2 de enero, alrededor de las 5:30 de la tarde. De acuerdo con el testimonio de su hermanito, la menor dijo que iba a reunirse con unas amigas, pero nunca regresó. Desde ese momento, la familia inició una búsqueda por su cuenta, pero hasta ahora sin obtener resultados.

Dos días después, la madre logró ingresar a la cuenta de Instagram de su hija y comenzó a contactar a sus amistades para recabar información. Una de ellas le indicó que la menor se había comunicado con un número telefónico, el cual posteriormente fue identificado como el de un taxista. El conductor aseguró haberla visto por última vez el 3 de enero, a las 3:30 de la madrugada, en la zona de Urubamba con la avenida Prialé, donde —según dijo— la adolescente se encontraba “normal”.

Sin embargo, Margot señaló que, al revisar cámaras de seguridad cercanas, no se logró captar el paso de la menor por el lugar indicado. Hasta ahora, no existe una versión confirmada sobre qué ocurrió después ni dónde podría encontrarse la adolescente, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

