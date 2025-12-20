HOYSuscripcion LR Focus

Duro testimonio de una víctima de trata: "Después del infierno que viví, tengo mucho miedo"

Policía dio con su paradero en Lima tras ser captada y secuestrada por la banda ‘Los del Macaro’. Con ella fueron liberadas por 63 extranjeras que estaban a merced de esta red internacional que las captaba con falsas ofertas laborales para drogarlas y prostituirlas en bares, hoteles y casas de apuestas.

Banda Los del Macaro cayó en San Martín de Porres.
Banda Los del Macaro cayó en San Martín de Porres.

Una red internacional de trata de personas desmantelada en Lima tras la liberación de 63 mujeres, dejó en evidencia el viacrucis que vivieron las víctimas, procedentes en su mayoría de Venezuela y Colombia.

Gracias a la ONG Aerial Recovery que denunció el secuestro de una joven extranjera y que fue ubicada en San Martín de Porres la Policía y la Fiscalía pudieron comprobar cómo fueron engañadas mediante falsas ofertas laborales publicadas en redes sociales, y en los anuncios se prometían empleos bien remunerados.

Una de las víctimas relató cómo fue captada con la promesa de un salario de 1.800 soles mensuales. La joven, de 19 años y madre de un niño pequeño, explicó que las necesidades económicas la llevaron a confiar en “una amiga”.

Después del infierno que viví, tengo mucho miedo”, así inició su relato la joven. Explicó que la comunicación inicial con los tratantes no fue insistente, y contribuyó a generar confianza.

“Caí en esa red a través de una amiga del Facebook. Me hizo una oferta laboral que me pareció muy atractiva: trabajar como mesera. En ese momento tenía muchas necesidades; soy madre de un niño de 3 años. Le escribí por mensaje interno para decirles que estaba interesada. Uno peca por confiar en las personas.

Sin embargo, al llegar a Lima, la realidad fue completamente distinta. En lugar del empleo prometido, las mujeres fueron sometidas a explotación sexual en condiciones de terror.

Esta semana, de acuerdo al expediente 03505-2025-I-0904-JR-PE-01, la jueza Carmen Salirrosas Vargas dictó una orden de allanamiento que fue dirigida por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La medida fue con fines de incautación de cinco inmuebles y la detención preliminar de siete presuntos integrantes de la banda ‘Los del Macaro’, por el delito de explotación sexual en concurso real con el delito de banda criminal, en San Martín de Porres.

Se trata de los extranjeros Franyert Jesús Aponte Patiño (21), presunto cabecilla conocido como ‘Macaro’; Víctor Hugo Borjas Partida (40); José Luis Peña Silva (31); Carlos Javier Vásquez Pérez (28); Francisco Rojas Guevara (18); Yaneidys Alexandra Blanca Sifuentes (26) y Juniaris Anais Martínez Piñero (21).

Todos ellos, según la Policía, habrían integrado la red criminal la Dinastía Alayón, una de las facciones principales del Tren de Aragua en Perú.

La fiscal provincial Luisa Quispe Asmat informó que la banda se dedicaría a la trata de personas de extranjeras, a quienes drogaban para explotarlas sexualmente por los alrededores de la avenida Tomás Valle.

Por ello, la Fiscalía y agentes de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP allanaron simultáneamente tres hoteles, una casa de apuestas y la vivienda de Franyert Aponte.

En este último inmueble se encontraron artefactos explosivos, municiones y drogas, motivo por el que se detuvo en flagrancia a Briandra Borges (27), presunta conviviente de alias ‘Macaro’.

Asimismo, se incautaron teléfonos, laptops, dispositivos de almacenamiento electrónico y otras especies, los cuales serán examinados durante los siete días que los investigados permanecerán detenidos.

Y es que el Ministerio Público consiguió que se autorice el levantamiento del secreto de comunicaciones, y la visualización y extracción de información de los dispositivos incautados.

Las autoridades también vienen cruzando información con la policía de Venezuela pues en octubre un hombre identificado como Franyert Jesús Aponte Patiño fue arrestado en Aragua por el homicidio de Roswuer Yoan Acosta Rojas de 25 años, en Valle de Rosario.

El delito consistió en un intento de robo de una moto: Aponte y otros delincuentes interceptaron a Acosta y le dispararon múltiples veces sin provocación previa.

Los sospechosos huyeron con la moto y la policía recuperó la misma junto con un teléfono móvil, una pistola, municiones y un bolso como evidencia. El detenido quedó, entonces, bajo custodia de la Fiscalía 22° del Estado de Aragua.

Aún los investigadores peruanos no han establecido si se trata de la misma persona. Y si es, ¿cómo es que llegó a Perú?

