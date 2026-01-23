Extranjeros son sentenciados a 22 años de prisión por trata de personas en Arequipa

Los criminales deberán pagar S/15,000.000 a cada víctima, según la sentencia. | Foto: composición LR/ Ministerio Público Distrito Fiscal de Arequipa

Los criminales deberán pagar S/15,000.000 a cada víctima, según la sentencia. | Foto: composición LR/ Ministerio Público Distrito Fiscal de Arequipa

Tres extranjeros de nacionalidad venezolana fueron sentenciados a 22 años y seis meses de prisión efectiva en Arequipa por el delito de explotación sexual en agravio a seis mujeres. El caso fue tomado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas.

Durante la investigación, los criminales Yorber Daniel Peña Montero, José Miguel Pérez García y Carmen Yesenia Cahuana Castro aseguraron ser parte de la organización criminal del Tren de Aragua-Los Hijos de Dios para someter a sus víctimas.

Los extranjeros fueron detenidos en el 'Restobar Dongo'. Foto: PNP

Delincuentes captaban mujeres desde Venezuela

Los criminales seguían un mismo modus operandi: usaban las redes sociales y ofrecían falsas ofertas de trabajo con altos salarios en Perú. Además, eran captadas directamente en Venezuela o a través de otras personas que se ganaban su confianza para engañarlas con ayudar a su familia si aceptaban viajar.

La red criminal trasladaba a las agraviadas bajo el control de 'asesores' que gestionaban su logística, alimentación y pasajes hasta la frontera peruana. Al ingresar al país, las mujeres eran entregadas a un tratante denominado ‘padre’, quien les notificaba una deuda arbitraria de hasta S/ 15.000. Bajo la fachada de gastos operativos, esta multa se convertía en un mecanismo de coacción que condicionaba su libertad a la explotación forzada.

Las víctimas eran sometidas a explotación sexual en locales nocturnos y sectores específicos de la vía pública. En estos puntos, permanecían bajo estricta custodia y eran blanco de agresiones físicas o incrementos arbitrarios de su 'deuda' como castigo ante cualquier intento de fuga o desobediencia.

El caso salió a la luz el 31 de agosto del 2023 cuando agentes policiales intervinieron el local 'Restobar Dongo' donde encontraron a las seis víctimas. Tras la sentencia, los delincuentes deberán pagar una reparación civil de S/ 15,000.00 a cada una de las afectadas, haciendo un total de S/ 90,000.00.