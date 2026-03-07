Gobierno define qué entidades atenderán de forma presencial ante la declaratoria de teletrabajo por crisis de gas
Las entidades que continuarán operando incluyen organismos electorales, el sector salud y organismos de fiscalización y regulación, los cuales garantizan servicios esenciales a la ciudadanía.
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) informó qué entidades públicas continuarán brindando atención presencial o bajo modalidad semipresencial durante el periodo de teletrabajo obligatorio dispuesto por el Gobierno ante la escasez de gas natural vehicular (GNV) en el país.
A través del comunicado N.º 002-2026, la entidad indicó que los titulares de las instituciones públicas serán responsables de definir qué labores indispensables continuarán realizándose para garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía.
¿Cuáles son las entidades públicas que se mantendrán en la modalidad presencial?
Entre las actividades que continuarán operando para garantizar la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de servicios esenciales del Estado, se encuentran las siguientes:
- Organismos del sistema electoral: Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
- Sector salud: establecimientos del Ministerio de Salud del Perú (Minsa), el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) y centros de atención comunitaria.
- Entidades de fiscalización, supervisión y regulación: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
- Organismos vinculados al transporte y la energía: Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
- Programas y servicios de atención social: el Programa Aurora, a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM).
- Otras actividades esenciales: entidades públicas que desarrollan labores logísticas relacionadas con el transporte aéreo, portuario y terrestre, así como instituciones que brindan servicios esenciales que requieren atención directa al público.
¿Por cuánto tiempo estará vigente esta normativa?
La medida estará vigente del 9 al 14 de marzo de 2026. Durante ese periodo, los servidores civiles desarrollarán sus funciones principalmente bajo la modalidad de teletrabajo total. Concluido el plazo, retomarán su esquema habitual de labores.
Asimismo, Servir precisó que esta disposición responde a la aplicación obligatoria, excepcional y temporal del teletrabajo, establecida mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000040-2026-Servir-PE, en el marco de la emergencia por el abastecimiento de gas natural declarada a través de la Resolución Viceministerial N.° 004-2026-Minem/VMH.