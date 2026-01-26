HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Más de 30 heridos por choque del Metropolitano
Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí y favoritismo con las empresas chinas + elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Cantante de salsa fue asesinado tras presentación en una discoteca en San Martín de Porres

El cantante de salsa Fabio Alejandro, de 29 años, fue asesinado mientras aguardaba su turno en la discoteca La Huaraca, ubicada en la avenida Perú.

Joven cantante de salsa realizó presentaciones con la Orquesta Elitt y la orquesta de Marcelo Villar.
Joven cantante de salsa realizó presentaciones con la Orquesta Elitt y la orquesta de Marcelo Villar. | Difusión

El cantante de salsa Fabio Alejandro, de 29 años, fue asesinado a balazos por dos sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta a los exteriores de la discoteca La Huaraca, ubicada en la cuadra 32 de la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres. El ataque se registró el último fin de semana.

Según la información preliminar, el artista se encontraba fuera del local esperando su turno para presentarse cuando fue interceptado por los atacantes, quienes le dispararon a quemarropa. Pese a los intentos por auxiliarlo y la llegada de los servicios de emergencia, no resistió la gravedad de las heridas y falleció a los pocos minutos.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asesinan a joven cantante de salsa

Fabio Alejandro se dedicaba a la música desde los 17 años y deja en la orfandad a dos hijos menores. Además, había realizado presentaciones con la Orquesta Elitt y buscaba consolidar su carrera artística.

Uno de sus amigos aseguró a RPP que el joven no había recibido amenazas ni era víctima de extorsión. “No pertenecía a una agrupación grande, era un chico con sueños y metas. Jamás tuvo problemas con nadie. Ahora dejan sin papá a dos niños, es algo totalmente injusto”, declaró.

El joven artista, padre de dos hijos, no habría recibido amenazas. Foto: Fabio Alejandro.

El joven artista, padre de dos hijos, no habría recibido amenazas. Foto: Fabio Alejandro.

Por su parte, un integrante de la orquesta con la que trabajaba lamentó el crimen y advirtió que no se trata de un caso aislado. “No es el primer cantante que es afectado de esta manera. Artistas de cumbia, salsa o timba están siendo víctimas. Los locales son amenazados y las autoridades no están actuando con firmeza”, señaló el cantante Marcelo Villar a Panamericana.

Asimismo, diversas organizaciones y cantantes de salsa, cumbia y timba expresaron sus condolencias, mientras la comunidad artística manifestó su preocupación por la creciente inseguridad que afecta al sector musical.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Así opera la banda criminal de trata de personas vinculada al crimen de mujer en colchón en San Martín de Porres

Así opera la banda criminal de trata de personas vinculada al crimen de mujer en colchón en San Martín de Porres

LEER MÁS
Banda ecuatoriana Los Lobos detrás de crimen de mujer hallada en colchón: detenido sería extraditado a Perú

Banda ecuatoriana Los Lobos detrás de crimen de mujer hallada en colchón: detenido sería extraditado a Perú

LEER MÁS
Vecinos linchan a sujeto que fue liberado tras desatar balacera que dejó dos menores heridos en San Martín de Porres

Vecinos linchan a sujeto que fue liberado tras desatar balacera que dejó dos menores heridos en San Martín de Porres

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 35 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 35 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

LEER MÁS
Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

LEER MÁS
Pasajero herido revela momento del fuerte choque de bus del Metropolitano: "Pensé que no la contaba"

Pasajero herido revela momento del fuerte choque de bus del Metropolitano: "Pensé que no la contaba"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Sociedad

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el sábado 24 de enero

Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025