Cantante de salsa fue asesinado tras presentación en una discoteca en San Martín de Porres

Joven cantante de salsa realizó presentaciones con la Orquesta Elitt y la orquesta de Marcelo Villar. | Difusión

Joven cantante de salsa realizó presentaciones con la Orquesta Elitt y la orquesta de Marcelo Villar. | Difusión

El cantante de salsa Fabio Alejandro, de 29 años, fue asesinado a balazos por dos sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta a los exteriores de la discoteca La Huaraca, ubicada en la cuadra 32 de la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres. El ataque se registró el último fin de semana.

Según la información preliminar, el artista se encontraba fuera del local esperando su turno para presentarse cuando fue interceptado por los atacantes, quienes le dispararon a quemarropa. Pese a los intentos por auxiliarlo y la llegada de los servicios de emergencia, no resistió la gravedad de las heridas y falleció a los pocos minutos.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asesinan a joven cantante de salsa

Fabio Alejandro se dedicaba a la música desde los 17 años y deja en la orfandad a dos hijos menores. Además, había realizado presentaciones con la Orquesta Elitt y buscaba consolidar su carrera artística.

Uno de sus amigos aseguró a RPP que el joven no había recibido amenazas ni era víctima de extorsión. “No pertenecía a una agrupación grande, era un chico con sueños y metas. Jamás tuvo problemas con nadie. Ahora dejan sin papá a dos niños, es algo totalmente injusto”, declaró.

El joven artista, padre de dos hijos, no habría recibido amenazas. Foto: Fabio Alejandro.

Por su parte, un integrante de la orquesta con la que trabajaba lamentó el crimen y advirtió que no se trata de un caso aislado. “No es el primer cantante que es afectado de esta manera. Artistas de cumbia, salsa o timba están siendo víctimas. Los locales son amenazados y las autoridades no están actuando con firmeza”, señaló el cantante Marcelo Villar a Panamericana.

Asimismo, diversas organizaciones y cantantes de salsa, cumbia y timba expresaron sus condolencias, mientras la comunidad artística manifestó su preocupación por la creciente inseguridad que afecta al sector musical.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.