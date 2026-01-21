HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Vecinos linchan a sujeto que fue liberado tras desatar balacera que dejó dos menores heridos en San Martín de Porres

Comerciantes y residentes expresan su temor ante posibles represalias y piden mayor presencia policial para garantizar la seguridad en la zona. Los menores heridos siguen bajo observación médica.

Golpean a sujeto que desató balacera en SMP. Foto: composición LR
Golpean a sujeto que desató balacera en SMP. Foto: composición LR | composición LR

Un sujeto que desató una balacera en el distrito de San Martín de Porres fue liberado por disposición de la Fiscalía, pese a existir evidencia y a que producto del hecho dos menores y un adulto resultaron heridos. Tras recuperar su libertad y regresar a su barrio, el individuo fue interceptado y agredido por vecinos de la zona. La persona fue identificada como John Bravo Ore, conocido con el alias de ‘Reggaeton’.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el incidente se registró durante la noche del lunes 19, cuando se produjeron disparos en la vía pública. Como resultado, dos niños de 9 y 8 años, junto a su progenitor, resultaron heridos mientras transitaban por el lugar. Los afectados fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

Registro de cámaras de seguridad y agresión vecinal

Cámaras de videovigilancia de la zona captaron momentos posteriores a la gresca. En las imágenes se observa a Bravo Ore en la parte exterior de su vivienda, acompañado de otra persona. En ese contexto, un vecino se acercó para increparlo por lo ocurrido durante la balacera. No obstante, el acusado sostenía una cadena en la mano, presuntamente con la intención de evitar ser agredido. Pese a ello, el sujeto fue golpeado por varios vecinos y recibió patadas mientras se encontraba en el suelo.

Antecedentes policiales y material incautado

La Policía informó que John Bravo Ore cuenta con antecedentes policiales por robo agravado y tráfico ilícito de armas. Asimismo, durante una intervención en su vivienda, las autoridades incautaron dinero en efectivo, sustancias ilícitas y varias pistolas con municiones. También se confirmó que el investigado registra ingresos previos a un establecimiento penitenciario.

A pesar de estos antecedentes, el material incautado y los registros de las cámaras de seguridad, la Fiscalía dispuso su liberación mientras continúan las investigaciones correspondientes. Esta decisión generó reacciones entre los residentes del sector.

Comerciantes y residentes expresan su temor

Comerciantes y vecinos de la zona manifestaron su preocupación ante la posibilidad de nuevos hechos de violencia. Algunos indicaron que existe temor a represalias o a que se repitan situaciones similares en el barrio. “Estamos viviendo en una inseguridad tremenda. La gente tiene miedo de comprar”, señaló una vendedora del sector.

Los residentes solicitaron mayor presencia policial y acciones preventivas por parte de las autoridades, a fin de garantizar la seguridad en la zona mientras se desarrollan las diligencias del caso y se determina la situación legal del implicado.

Ecuatoriana hallada dentro de colchón en SMP sería víctima de red de trata: bandas ecuatorianas enfrentadas contra el Tren de Aragua

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Sujeto desata balacera y deja a dos menores y un adulto heridos en San Martín de Porres

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?

Vía Expresa Norte en marcha: obra llega a 48% de avance y tendrá 15 nuevas estaciones del Metropolitano, según la MML

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

