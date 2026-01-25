Reniec acepta Yape para trámites: cómo pagar y qué servicios incluye

Los ciudadanos pueden utilizar Yape para gestionar diversos trámites, como duplicados y renovaciones del DNI. | Foto: Andina/Reniec/Yape/Composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece a los ciudadanos en todo el país la posibilidad de pagar diversos trámites de identificación utilizando Yape o acudiendo a los agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP). Esta alternativa de pago está disponible para personas que necesitan gestionar servicios vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y otros procedimientos registrales, sin acudir necesariamente a una agencia bancaria tradicional.

El mecanismo funciona a nivel nacional, está habilitado durante el 2026 y se aplica a trámites específicos definidos por Reniec. A través de plataformas digitales oficiales, los usuarios pueden generar un código de pago y cancelarlo el mismo día mediante la aplicación Yape o de forma presencial en agentes BCP, según su preferencia y disponibilidad.

Qué trámites del DNI y servicios registrales se pueden pagar con Yape o BCP

Reniec permite pagar con Yape o en agentes BCP una serie de trámites relacionados con la identificación y los registros civiles. Entre los servicios más solicitados se encuentra el duplicado del DNI, procedimiento dirigido a ciudadanos que han perdido, extraviado o sufrido el robo de su documento de identidad, así como la renovación del DNI por caducidad.

También están incluidos otros trámites registrales, como la obtención de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, el Certificado de Inscripción (C4), la emisión de certificados digitales y otros servicios administrativos que forman parte del catálogo de tasas de la entidad.

Estos pagos pueden ser realizados tanto por ciudadanos que gestionan trámites personales como por terceros debidamente autorizados, siempre que cuenten con el código de ticket generado en la plataforma de recaudación de Reniec. La lista de servicios habilitados puede variar, por lo que Reniec mantiene actualizada la información a través de sus canales oficiales.

Cómo pagar trámites de Reniec con Yape paso a paso

Para realizar el pago mediante Yape, el primer paso consiste en ingresar a la Ticketera Virtual de Reniec y aceptar las condiciones del servicio. Luego, el usuario debe registrar sus datos personales y seleccionar el trámite que desea realizar, tras lo cual el sistema mostrará el monto correspondiente.

Una vez confirmado el trámite, la plataforma genera un código de ticket, el cual debe ser copiado, ya que será requerido para completar el pago. Este código tiene validez únicamente el día en que se emite, por lo que el proceso debe concluirse dentro de ese plazo.

Con el ticket generado, el usuario debe ingresar a la aplicación Yape, seleccionar la opción de pago de servicios, buscar a Reniec dentro del listado de entidades y pegar el código correspondiente para efectuar el abono. En el caso de los agentes BCP, basta con acudir a uno de estos puntos y presentar el número de ticket para realizar el pago presencialmente.

Una vez efectuado el pago, el trámite queda habilitado para continuar con el procedimiento correspondiente ante Reniec, de acuerdo con las indicaciones establecidas para cada servicio.

