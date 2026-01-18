HOYSuscripcion LR Focus

¿Quiénes acceden al DNI electrónico gratuito en 2026? Reniec lo explica

Los programa de Reniec busca reducir las brechas de identificación en comunidades vulnerables, a través de campañas nacionales y jornadas coordinadas con municipalidades, promoviendo el acceso al DNI gratuito.

Las campañas itinerantes de Reniec van en conjunto con las municipalidades del país.
Las campañas itinerantes de Reniec van en conjunto con las municipalidades del país.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) autorizó la gratuidad de 470.000 procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), destinados a la expedición del DNI electrónico a lo largo del 2026. La disposición fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000213-2025, con vigencia desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre.

Los trámites cubiertos por esta medida incluyen inscripción por primera vez, renovación, duplicados, actualización de imagen y rectificación de datos, según corresponda, en el marco de las acciones desarrolladas por la Dirección de Servicios Registrales del Reniec.

Grupos que podrán tramitar el DNI electrónico gratis en 2026, según Reniec

Dentro del primer grupo de beneficiarios se encuentran los menores de 0 a 16 años que realicen la inscripción y emisión del DNIe en Oficinas Registrales Auxiliares, así como los menores de 0 a 1 año atendidos en centros de la Dirección de Servicios Registrales. También acceden a la gratuidad el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en el contexto de los procesos electorales de 2026, y las personas con discapacidad, mayores y menores de edad, que acrediten su condición.

En un segundo grupo, el Reniec autorizó la gratuidad de 157.000 trámites de DNI electrónico, dirigidos a personas en situación de pobreza y pobreza extrema, mayores y menores de edad que cuenten con clasificación socioeconómica en el SISFOH. Además, incluye:

  • Adultos mayores desde los 60 años en condición de especial vulnerabilidad.
  • Mayores y menores de edad de 0 a 17 años incluidos en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y Buques de la Armada Peruana (BAP), en comunidades nativas y altoandinas.
  • Población en situación de vulnerabilidad y especial protección, cuya condición se encuentre debidamente justificada.
  • Población indígena u originaria de zonas del VRAEM, de frontera u otros ámbitos afectados por barreras económicas.
  • Bomberos Voluntarios a nivel nacional, en el marco de las Elecciones Generales 2026

Procedimientos incluidos, vigencia de la medida y resoluciones que la respaldan

Las disposiciones que regulan la gratuidad del DNI electrónico se encuentran establecidas en las Resoluciones N.º 000211 y N.º 000213 del año 2025, ambas vigentes durante todo el 2026. En el marco de campañas nacionales y jornadas coordinadas con municipalidades, Reniec busca reducir brechas de identificación mediante la entrega de documentos sin costo a poblaciones priorizadas.

