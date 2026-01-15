HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Usas Metropolitano o Corredores Complementarios? Ya podrás recargar tu tarjeta con Yape

El servicio ya se encuentra disponible en el aplicativo móvil de Yape y recomienda realizar el abono 15 minutos antes de abordar el bus. Además, la recarga solo podrá realizarse hasta las 9:15 p.m.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la habilitación de nuevas alternativas de recarga virtual para las tarjetas del Metropolitano y de los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado. Esta medida se enmarca en el proceso de modernización del sistema de recaudo del transporte público y busca facilitar el acceso de los usuarios a estos servicios.

Con esta implementación, los pasajeros podrán recargar sus tarjetas Lima Pass y del Metropolitano de forma digital, sin necesidad de acudir a boleterías ni utilizar dinero en efectivo, lo que permitirá agilizar el ingreso a los buses y reducir tiempos de espera en estaciones y paraderos.

Yape se suma como nueva billetera electrónica al Metropolitano

La más reciente incorporación es la billetera electrónica Yape, una de las más utilizadas en el país, que permitirá realizar recargas virtuales desde el teléfono móvil. El anuncio oficial se realizó el jueves 15 de enero, durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la Estación Central del Metropolitano, con la participación de representantes de la ATU y de Yape.

Durante la presentación, se detalló el funcionamiento del servicio, los pasos que deberán seguir los usuarios desde la aplicación y el alcance inicial de esta modalidad de recarga.

Al respecto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, destacó la importancia de esta implementación. “Hoy incorporamos una nueva billetera electrónica para la recarga del servicio. Este es un avance importante en la modernización del sistema de recaudo, que lo hace más accesible, confiable y seguro, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, señaló.

Antes de la incorporación de Yape, la ATU implementó en 2025 la recarga virtual mediante Plin, inicialmente en el servicio del Metropolitano y posteriormente en los corredores complementarios. Esta modalidad permite realizar recargas con montos que van desde S/1 hasta un máximo diario de S/200.

¿Cómo recargar con Yape para Metropolitano o Corredores?

Para realizar una recarga virtual mediante Yape, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a Yape desde el aplicativo móvil y seleccionar la opción “Yapear servicios".
  • Una vez ahí, escribir en la barra de búsqueda "Metropolitano y Corredores".
  • Luego, ingresar el número de la tarjeta y colocar "continuar".
  • Finalmente, colocar el monto y seleccionar "Yapear servicio".

Actualmente, el servicio ya se encuentra disponible. Además, la recarga solo puede realizarse desde las 12:00 a.m. hasta las 9:15 p.m. También se recomienda que el abono se realice 15 minutos antes de abordar el bus.

