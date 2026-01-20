Sentencian a 5 años de prisión a policía que cobraba coima con el Yape de su madre

En Moquegua, un efectivo policial que le cobró una coima a un ciudadano utilizando el aplicativo Yape, que estaba a nombre de su madre, terminó siendo condenado a cinco años de prisión por el Segundo Juzgado Unipersonal de Mariscal Nieto.

Así lo dio a conocer la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, la cual sustentó que el policía Italo Gutiérrez Ramos cometió el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y EL CUENTO CHINO QUE EL PREMIER NI SE CREE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

La fiscal adjunta provincial Kristel Cruz Idme detalló que, en octubre del 2022, un ciudadano que no portaba su DNI fue intervenido durante un operativo de control de identidad que se realizó en las inmediaciones del Estadio 25 de noviembre. Debido a esa situación, el suboficial le pidió 50 soles a cambio de no conducirlo a la comisaría.

"Con ello, el policía Ítalo Gutiérrez, en ejercicio de sus funciones, solicitó ese monto vía aplicativo Yape a nombre de su madre, configurándose así el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial”, explicó la fiscal.

De esta forma, el Segundo Juzgado Unipersonal de Mariscal Nieto sentenció no solo a cinco años de cárcel a Ítalo Gutiérrez, sino que lo inhabilitó de sus funciones y le ordenó que pagara la respectiva reparación civil. Sin embargo, el agente no irá a prisión porque los cinco años de pena privativa de la libertad fueron convertidos en 271 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Los cargos imputados por el Ministerio Público fueron aceptados por el acusado, acogiéndose a la conclusión anticipada del juicio oral, dando de esta manera por finalizado el debate.

“La sentencia dispone que el sentenciado se constituya al INPE, a cumplir con lo impuesto, bajo apercibimiento de revocar la conversión de la pena”, precisó la fiscal a cargo del caso.