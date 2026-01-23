HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     
EN VIVO

Rospigliosi una vez más, Gilbert Violeta y Alejandro Salas en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Emprendedores denuncian estafa del 'Puesto Propio' en Santa Anita: pagaron montos de hasta S/280.000

Decenas de afectados protestaron frente a la inmobiliaria, exigiendo la devolución de su dinero. Los presuntos responsables aún ofrecen servicios a pesar de las denuncias.

Los emprendedores protestaron al frente de la inmobiliaria que los habría estafado con grandes montos.
Los emprendedores protestaron al frente de la inmobiliaria que los habría estafado con grandes montos. | Latina

Emprendedores denuncian estafa del 'Puesto Propio' en Santa Anita al pagar altos montos que llegan hasta los S/280.000. Precisamente, Silvia Villarroel pagó esta cantidad para abrir su propia ferretería; ella invirtió en dos locales que debieron ser entregados hace tres años, según declara a Latina. La mujer esperó seis meses después de pagar al contado por los establecimientos, pero hasta entonces no ha recibido nada.

Ahora, a la mujer se le suma otra batalla: el cáncer, y actualmente mantiene una deuda en el banco. "Me han operado de la boca del estómago". Kenner Guerrero es otro comerciante que depositó su confianza en esta inmobiliaria y los ahorros que tenía. Depositó alrededor de S/180.000 en el establecimiento para un puesto. "La entrega era para el cierre de 2023. Pero estuvieron reprogramando las entregas cada medio año", señala.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

lr.pe

Comerciantes van hasta la inmobiliaria a protestar

Decenas de personas fueron hasta las afueras de las instalaciones para alzar su voz de protesta ante estos casos de estafa. "La gestora principal era el grupo Forten. He ido a reclamar qué ha pasado y me indicaron que ellos ya no se encargan de esos temas", indica otra afectada. A pesar de los casos de estafa, el establecimiento sigue ofreciendo sus servicios.

Los nombres de los presuntos responsables que figuran en los carteles son los de Hugo Rodríguez Espinoza, Carlos Bustamante y Aldo Piero Diez Noblecilla, a quienes les piden que devuelvan el dinero. Cuando un grupo de Latina se acercó a las direcciones de los domicilios fiscales, les señalaron que debían sacar una cita previa para poder hablar con uno de los encargados. Cuando intentaron llamar, no obtuvieron respuesta. Los trabajadores han presentado una denuncia por estafa ante las autoridades.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Estudiante de ingeniería muere apuñalado tras resistirse al robo de su celular en el Rímac: "Mi hijo era un joven ejemplar"

Estudiante de ingeniería muere apuñalado tras resistirse al robo de su celular en el Rímac: "Mi hijo era un joven ejemplar"

LEER MÁS
Asesinan a balazos a joven colectivero mientras tomaba desayuno frente a grifo en La Victoria

Asesinan a balazos a joven colectivero mientras tomaba desayuno frente a grifo en La Victoria

LEER MÁS
Encuentran a un hombre sin vida sentado frente a estadio en Arequipa: Policía investiga si se trataría de un homicidio

Encuentran a un hombre sin vida sentado frente a estadio en Arequipa: Policía investiga si se trataría de un homicidio

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Sociedad

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el sábado 24 de enero

Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025