Emprendedores denuncian estafa del 'Puesto Propio' en Santa Anita al pagar altos montos que llegan hasta los S/280.000. Precisamente, Silvia Villarroel pagó esta cantidad para abrir su propia ferretería; ella invirtió en dos locales que debieron ser entregados hace tres años, según declara a Latina. La mujer esperó seis meses después de pagar al contado por los establecimientos, pero hasta entonces no ha recibido nada.

Ahora, a la mujer se le suma otra batalla: el cáncer, y actualmente mantiene una deuda en el banco. "Me han operado de la boca del estómago". Kenner Guerrero es otro comerciante que depositó su confianza en esta inmobiliaria y los ahorros que tenía. Depositó alrededor de S/180.000 en el establecimiento para un puesto. "La entrega era para el cierre de 2023. Pero estuvieron reprogramando las entregas cada medio año", señala.

Comerciantes van hasta la inmobiliaria a protestar

Decenas de personas fueron hasta las afueras de las instalaciones para alzar su voz de protesta ante estos casos de estafa. "La gestora principal era el grupo Forten. He ido a reclamar qué ha pasado y me indicaron que ellos ya no se encargan de esos temas", indica otra afectada. A pesar de los casos de estafa, el establecimiento sigue ofreciendo sus servicios.

Los nombres de los presuntos responsables que figuran en los carteles son los de Hugo Rodríguez Espinoza, Carlos Bustamante y Aldo Piero Diez Noblecilla, a quienes les piden que devuelvan el dinero. Cuando un grupo de Latina se acercó a las direcciones de los domicilios fiscales, les señalaron que debían sacar una cita previa para poder hablar con uno de los encargados. Cuando intentaron llamar, no obtuvieron respuesta. Los trabajadores han presentado una denuncia por estafa ante las autoridades.

