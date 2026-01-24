Dictan 18 meses de prisión preventiva por corrupción para coronel, alférez y 4 suboficiales PNP

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte dictó 18 meses de prisión preventiva contra seis policías del Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres, investigados por el delito de concusión en agravio del Estado.

El juez Ronald Chafloque Rojas declaró fundado el pedido de prisión contra el coronel Mervin Sánchez Matto y el alférez Junio Mauricio Kohatsu, quienes actualmente prestan servicios en la División de Fronteras y en la comisaría de Chaclacayo, respectivamente.

La misma sentencia también recae contra los suboficiales PNP Henry Ordoñez, Williams García, Neil Rafael, Marcelo Benavides, Gerson León y Julio García.

Según la investigación fiscal, los policías habrían intervenido ilegalmente a dos ciudadanos en el distrito de Lurín, a quienes le quitaron un vehículo Porsche y los trasladaron a su sede policial donde, presuntamente, intentaron ‘sembrarles’ especies ilícitas y luego les exigieron dinero para dejarlos en libertad.

Para el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte los efectivos intentaron 'sembrarles' droga y luego les habrían solicitado una importante suma de dinero.

Según la investigación, los policías luego de quitarles su vehículo los subieron a un patrullero para llevarlos hasta la Depincri de San Martín de Porres.

Ante la negativa de los ciudadanos por la detención, se habría producido un altercado entre ellos, siendo que el alférez Junior Mauricio les dijo "que arreglen" con Mervin Sánchez -quien en ese momento era comandante- y sería él quien habría pedido S/ 3.000 para liberarlos.

Los ciudadanos intervenidos habrían sido forzados a pagar el dinero, por lo que, posteriormente, uno de ellos procedió a denunciar los hechos ante el Ministerio Público.

El pasado mes de diciembre el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la estrategia del Gobierno dentro de la lucha contra la corrupción interna en la Policía Nacional.

Dijo que una de las primeras medidas será la aplicación de pruebas de polígrafo a efectivos de la PNP en actividad y a postulantes a las escuelas de formación.

"Hemos iniciado la aplicación de pruebas de control y confiabilidad como el polígrafo a personal en actividad y postulantes a las escuelas de formación policial. Este mecanismo nos permite anticipar riesgos y evitar que la corrupción se instale donde más daño puede causar", precisó entonces.

Asimismo destacó la "reorganización de las oficinas de disciplina a nivel nacional" y la creación de la Oficina de Disciplina Especial de Procedimiento Sumarísimo, en Lima.

Asimismo, indicó que la Inspectoría General ya viene operando bajo un "enfoque renovado de inteligencia operativa", que incluye operativos sorpresa, monitoreo encubierto y coordinación con unidades especializadas.

"Ya no esperamos denuncias, buscamos activamente señales de corrupción", enfatizó.

Como se sabe, el año pasado la Inspectoría General dispuso 4188 sanciones hacia los efectivos de la PNP de todos los grados, "demostrando un control interno activo y sostenido".

De estas, 1456 derivaron en pases a retiro y dentro de ellas, 570 corresponden a infracciones vinculadas directamente actos de corrupción.