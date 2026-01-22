HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alcalde de Arequipa acepta el reto de viajar en transporte público y vivir en carne propia las deficiencias     
Sociedad

Alcalde de Arequipa acepta el reto de viajar en transporte público y vivir en carne propia las deficiencias

Víctor Hugo Rivera refirió que, si bien él se moviliza en su carro particular, volvería a usar transporte público para constatar la realidad, incluso recordó que fue cobrador de bus en su juventud.

Alcalde de Arequipa enfrenta una escalada de la crisis del transporte. Foto: composición LR.
Alcalde de Arequipa enfrenta una escalada de la crisis del transporte. Foto: composición LR.

A raíz de la polémica generada por un conductor en la ciudad de Arequipa que se resistió a descender de su unidad M2 —aunque finalmente fue retirado—, se ha denunciado una presunta agresión durante el procedimiento policial, así como posibles actos de tortura que actualmente vienen siendo investigados por las autoridades.

En la misma escena, se registraron agresiones contra el personal de la Inspectoría de Transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, luego de que un grupo de ciudadanos, en su intento por impedir el retiro del vehículo del conductor, profiriera pifias y arrojara restos de basura.

Estos hechos han reavivado los problemas estructurales que afectan a la población en relación con el transporte público, tanto el formal e informal.

Alcalde dice que volverá a usar transporte público

Aunque el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera indicó que viaja en su carro particular, aceptó un reto a La República, de ir a los lugares más alejados de Arequipa en transporte público, donde comprobaría las incomodidades que la población vive día a día, tanto en los vehículos suscritos al Sistema Integrado de Transporte (SIT) y en los vehículos informales. Asimismo, de la escasez de transporte, especialmente en las zonas de expansión de la ciudad.

“Cuando guste, hasta de cobrador de loncherita (vehículo M1) como alguna vez cuando de joven hice de cobrador en un bus", mencionó el burgomaestre. En otro punto, añadió que este tipo de transporte es incómodo. "Hay unas loncheritas que pasan por Sachaca y te llevan al Cono Norte y son pequeñas y no son adecuadas, los espacios son pequeños, una persona de una altura de un metro ochenta entra jorobada”.

Investigan actos de agresión

Por otro lado, señaló que habrá más operativos contra vehículos que no están suscritos al SIT y hacen servicio de transporte público, pero enfatizó que las intervenciones tienen que ser en el marco de respeto.

“Que se investigue a los partícipes, el conductor, la Policía, los inspectores y la población involucrada, recabar la información y transparentar, si es que habido abuso de Policía se tiene que investigar, pero el conductor sí tenía varias infracciones”, dijo en su declaración.

Presuntas amenazas de transportista informales

El alcalde también mencionó que existe un audio que circula en redes que sería de transportistas informales o no inscritos al Sistema de Transporte Integrado (SIT), donde amenazan a los inspectores a quienes los tildan de “sapos” y amenazan con ejercer violencia sobre ellos. “(…) bajamos en manada y los linchamos”, se escucha parte del audio, el cual está investigación.

