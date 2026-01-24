Arequipa: dos adolescentes mueren tras choque entre motocicleta y camioneta

Dos adolescentes fallecieron en la ciudad de Arequipa luego de que la motocicleta en la que se desplazaban chocara contra un vehículo. El hecho es investigado por el Ministerio Público, ya que, según información preliminar, las víctimas estaban escapando de una persecución policial.

El hecho ocurrió a las 5.20 p.m. del viernes 23 de enero en la zona de La Tomilla, en el distrito de Cayma. Por causas que son materia de investigación, la motocicleta de placa 2559-9V se estrelló contra la camioneta de matrícula VDE-627. Los ocupantes del vehículo menor terminaron en el pavimento.

En la escena, falleció de forma instantánea el menor M.E.C.M de 16 años de edad, quien era el piloto de la motocicleta. El vehículo, según los registros de Sunarp, pertenecería a sus padres.

El copiloto, F. L. V. C., también de 16 años de edad, fue traslado de emergencia al Hospital Regional Honorio Delgado, ingresando al área de traumashock. Lamentablemente, falleció la madrugada de este 24 de enero debido a la gravedad de las heridas.

Confuso accidente en investigación

Según fuentes policiales, se realizaba una persecución contra los motociclistas al notar una actitud sospechosa, sin embargo, no se detalló cual fue la probable falta. Se indicó que los adolescentes habrían hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes. Todo esto deberá ser investigado por el Ministerio Público.

Los adolescentes eran alumnos de la institución educativa Peruano del Milenio, ubicada también en el distrito de Cayma, y este año iban a cursar el quinto de secundaria. Se conoció que no residían en Arequipa con sus padres, sino con familiares.

De otro lado, el regidor de Cayma, Iván Velásquez, informó que se gestiona la donación de dos nichos para el sepelio de los menores en un camposanto del distrito.