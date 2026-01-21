HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 JOSÉ JERÍ se presenta ante la Comisión de Fiscalización por reuniones secretas

Sociedad

Principales hospitales de Arequipa sin insumos médicos: "Estamos dejando de operar 54 pacientes"

Los hospitales Yanahuara III, Edmundo Escobel y Carlos Alberto Seguín Escobedo, en Arequipa, reportan problemas de desabastecimiento de insumos. En uno de ellos, los médicos señalan no contar con la herramienta necesaria para esterilizar los insumos que usan en las cirugías.

Principales hospitales de Arequipa sin insumos médicos
Principales hospitales de Arequipa sin insumos médicos | Foto: Wilder Pari / La República

Los tres principales hospitales de Arequipa, Yanahuara III, Edmundo Escobel y Carlos Alberto Seguín Escobedo —que atienden a miles de asegurados de toda la región— se han visto obligados a suspender cirugías programadas por la falta de material esencial y fallas en su logística. En el caso de Edmundo Escobel, ubicado en el distrito de Paucarpata, incluso el autoclave, equipo necesario para la esterilización de la ropa e insumos para realizar operaciones, se encuentra inoperativo, lo que ha paralizado de forma indefinida los procedimientos quirúrgicos.

Según el doctor Frank Salas, presidente del cuerpo médico de aquel nosocomio, en ese establecimiento se operaban alrededor de 18 personas por día, pero actualmente se está dejando de atender a 54 pacientes. Asimismo, señaló que la dirección del centro de salud comunicó a los trabajadores que el 19 y 20 de enero iban a suspender las cirugías programadas por falta de insumos.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“El día de ayer han dado otro comunicado donde se nos indica que la suspensión de estas cirugías programadas es indefinida. Eso nos genera una preocupación porque ya se dejó de operar a personas que están esperando semanas, algunos meses”, indicó y alertó que la situación podría poner en riesgo la atención de emergencias si el desabastecimiento continúa.

PUEDES VER: Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

lr.pe

 EsSalud señala falta de presupuesto

La suspensión de cirugías en Arequipa no es un hecho aislado. En octubre de 2025, una visita de la Contraloría en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo detectó que hay pacientes que esperan hasta un año y medio para acceder a una intervención quirúrgica, debido a serias deficiencias en el funcionamiento de su centro quirúrgico.

Esta situación generó una larga lista de espera en 3.270 pacientes de 14 especialidades. Algunos de ellos, especialmente aquellos en oftalmología (1.059), han estado esperando hasta 575 días para ser atendidos.

El doctor Frank Salas sostuvo que los requerimientos de insumos se realizan con meses de anticipación y que la responsabilidad recae en la cadena de abastecimiento. “Teóricamente, hay personas de la gestión que tendrían que haber previsto esto haciendo los requerimientos y pedidos correspondientes. Eso a su vez va a Lima a la unidad del CEABE (Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos), que tampoco parece que está haciendo su función adecuadamente; simplemente se limitan a decir que no hay presupuesto”, expresó.

El especialista también recordó que, tras la última medida de fuerza de los médicos en septiembre del año pasado, EsSalud se comprometió a llevar a cabo evaluaciones periódicas, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos. Sin embargo, no han cumplido del todo.

“Simplemente se limitan a decir que no hay presupuesto. Sabemos que EsSalud tiene el presupuesto necesario; lo que pasa es que la gestión en este momento no está siendo llevada de una manera adecuada y ahí está el problema. El asegurado no merece ese tipo de gestores, merece gente que tenga la capacidad y la habilidad para poder gerenciar los recursos de la mejor manera”, afirmó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

LEER MÁS
Midis: Cuna Más acompaña a más de 20 mil gestantes para asegurar crianza saludable

Midis: Cuna Más acompaña a más de 20 mil gestantes para asegurar crianza saludable

LEER MÁS
Lo difícil que es obtener un trasplante de órgano en el Perú: hay solo 1.8 donantes por millón de personas a nivel nacional

Lo difícil que es obtener un trasplante de órgano en el Perú: hay solo 1.8 donantes por millón de personas a nivel nacional

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Sociedad

Padres e hijo caen tras gastar casi S/50.000 con tarjetas clonadas: desde ropa hasta entrada para Bad Bunny

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025