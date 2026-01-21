Principales hospitales de Arequipa sin insumos médicos: "Estamos dejando de operar 54 pacientes"

Los tres principales hospitales de Arequipa, Yanahuara III, Edmundo Escobel y Carlos Alberto Seguín Escobedo —que atienden a miles de asegurados de toda la región— se han visto obligados a suspender cirugías programadas por la falta de material esencial y fallas en su logística. En el caso de Edmundo Escobel, ubicado en el distrito de Paucarpata, incluso el autoclave, equipo necesario para la esterilización de la ropa e insumos para realizar operaciones, se encuentra inoperativo, lo que ha paralizado de forma indefinida los procedimientos quirúrgicos.

Según el doctor Frank Salas, presidente del cuerpo médico de aquel nosocomio, en ese establecimiento se operaban alrededor de 18 personas por día, pero actualmente se está dejando de atender a 54 pacientes. Asimismo, señaló que la dirección del centro de salud comunicó a los trabajadores que el 19 y 20 de enero iban a suspender las cirugías programadas por falta de insumos.

“El día de ayer han dado otro comunicado donde se nos indica que la suspensión de estas cirugías programadas es indefinida. Eso nos genera una preocupación porque ya se dejó de operar a personas que están esperando semanas, algunos meses”, indicó y alertó que la situación podría poner en riesgo la atención de emergencias si el desabastecimiento continúa.

EsSalud señala falta de presupuesto

La suspensión de cirugías en Arequipa no es un hecho aislado. En octubre de 2025, una visita de la Contraloría en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo detectó que hay pacientes que esperan hasta un año y medio para acceder a una intervención quirúrgica, debido a serias deficiencias en el funcionamiento de su centro quirúrgico.

Esta situación generó una larga lista de espera en 3.270 pacientes de 14 especialidades. Algunos de ellos, especialmente aquellos en oftalmología (1.059), han estado esperando hasta 575 días para ser atendidos.

El doctor Frank Salas sostuvo que los requerimientos de insumos se realizan con meses de anticipación y que la responsabilidad recae en la cadena de abastecimiento. “Teóricamente, hay personas de la gestión que tendrían que haber previsto esto haciendo los requerimientos y pedidos correspondientes. Eso a su vez va a Lima a la unidad del CEABE (Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos), que tampoco parece que está haciendo su función adecuadamente; simplemente se limitan a decir que no hay presupuesto”, expresó.

El especialista también recordó que, tras la última medida de fuerza de los médicos en septiembre del año pasado, EsSalud se comprometió a llevar a cabo evaluaciones periódicas, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos. Sin embargo, no han cumplido del todo.

“Simplemente se limitan a decir que no hay presupuesto. Sabemos que EsSalud tiene el presupuesto necesario; lo que pasa es que la gestión en este momento no está siendo llevada de una manera adecuada y ahí está el problema. El asegurado no merece ese tipo de gestores, merece gente que tenga la capacidad y la habilidad para poder gerenciar los recursos de la mejor manera”, afirmó.

