Arequipa: graban a funcionarios de la Municipalidad de Chiguata en presunto estado de ebriedad dentro de oficinas

Hechos ocurrieron la tarde del último jueves en oficinas ediles. Foto: Mirelia Quispe - La República / composición LR.

Hechos ocurrieron la tarde del último jueves en oficinas ediles. Foto: Mirelia Quispe - La República / composición LR.

Geraldine Benavente, regidora del distrito de Chiguata, provincia de Arequipa, grabó a funcionarios ediles que se encontrarían en presunto estado de ebriedad dentro de una oficina de la municipalidad, fuera del horario laboral.

Según relató Benavente a La República, los hechos ocurrieron el jueves 22 de enero, alrededor de las 5:10 p. m., en la Oficina de Administración Tributaria. La concejal narra que escuchó ruidos y alborotos desde el interior del local.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Alcalde de Arequipa acepta el reto de viajar en transporte público y vivir en carne propia las deficiencias

En un video registrado por la regidora, se observa a cuatro funcionarios (tres mujeres y un hombre) reunidos con jarras, botellas de gaseosa y licor. “Hasta afuera se escucha, están en evidente estado de ebriedad. Han estado haciendo escándalo y aquí se siente el tufo”, señala Benavente en su grabación.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, la regidora sostuvo que algunos funcionarios presentaban dificultades para mantenerse en pie. “La gerenta sale de la municipalidad y no podía dar ni un solo paso de manera recta”, declaró.

Concejal Geraldine Benavente realizó constatación este viernes. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Los trabajadores municipales que estarían involucrados fueron identificados como la gerente municipal Gladys Ramírez Valdivia, la secretaria de Gerencia Sandra González Patiño, la jefa de Tributación Rocío Pinto Valdivia y el secretario general Alan Calla.

De acuerdo con Benavente, efectivos policiales acudieron al lugar; sin embargo, no habrían podido ingresar de inmediato debido a que las personas que se encontraban dentro no abrieron la puerta. El caso fue puesto en conocimiento del procurador municipal de Chiguata, quien indicó que la situación sería evaluada bajo el presunto delito de peculado de uso.

Funcionarios serán separados

Por su parte, la alcaldesa de Chiguata, Gladys Ticona, lamentó lo ocurrido y calificó el hecho como deplorable. “Es la primera vez que sucede. Lamento que haya ocurrido. Está prohibido libar licor en las entidades públicas. Si permito que continúen trabajando aquí ¿qué significaría?”, expresó la autoridad edil para precisar que los funcionarios investigados ya no continuarían laborando en la municipalidad.