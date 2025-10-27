Este es el beneficio que brinda el MTC para los conductores que durante 2 años no hayan registrado infracciones a nivel nacional
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones pretende mejorar la seguridad vial a través de una normativa que brinda recompensas a buenos conductores en el país. Esta aún se encuentra vigente desde su última actualización en agosto del 2025.
El Sistema de Licencias de Conducir por Puntos (SLCP), plataforma establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es una iniciativa que tiene la finalidad de mejorar la seguridad vial a través del respeto a las leyes de tránsito, la penalización de los conductores que reúnan gran cantidad de infracciones y la retribución a todos aquellos que no cometan ninguna en un periodo de 2 años. Pero, ¿qué beneficios otorga?
¿Qué es lo que se debe saber de esta normativa?
Según el Decreto Supremo N° 012-2025-MTC, los conductores que mantengan un historial limpio de infracciones durante un lapso de 24 meses (2 años) van a recibir automáticamente una bonificación de 50 puntos a su favor. De esta manera, se descontará el puntaje negativo acumulado en el registro de su licencia de conducir. Esta cantidad no es acumulable.
Asimismo, se otorgará 30 puntos de descuento a quienes aprueben el Curso de Seguridad Vial para Conductores, cada seis meses para titulares con licencias profesionales, y cada año para titulares con licencias no profesionales, considerando la vigencia de sus documentos. Previo a la última actualización de la normativa mencionada, en agosto del 2025, solo se podía acceder a este curso una vez cada dos años.
El mismo podrá ser desarrollado con herramientas digitales que simulan el proceso de conducción, en el contexto de la capacitación de los titulares de las licencias, con la finalidad de potenciar su aptitud en el manejo.
¿Cómo funciona el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos?
El SLCP registra la totalidad de puntos contra el historial del conductor por cada falta cometida. Estas pueden ser:
|Tipo de falta
|Puntaje en contra
|Faltas leves
|Entre 5 y 20 puntos firmes en contra del conductor
|Infracciones graves
|Entre 20 y 50 puntos firmes en contra del conductor
|Infracciones muy graves
|Entre 50 y 100 puntos firmes en contra del conductor
Además, es importante considerar que:
|Si el conductor reúne...
|Se le podrá...
|100 puntos firmes por primera vez
|Suspender la licencia por seis meses
|100 puntos firmes por segunda vez
|Sancionar por un año
|100 puntos firmes por tercera vez
|Cancelar e inhabilitar el brevete
El puntaje total del conductor permanece en su récord por un período de dos años, y luego de ello, caduca.