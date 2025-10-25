El MTC ha establecido nuevas disposiciones para la realización del curso virtual de conducción. | Foto: composición LR/El Peruano

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha difundido recientemente nuevas reglas con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de las normas de la seguridad vial para los conductores. El curso se llevará a cabo de manera virtual y/o presencial, por lo que el ciudadano tendrá la libertad de elegir la modalidad que le parezca conveniente.

Mediante la Resolución Directoral N.° 022-2025-MTC/18, esta actualización busca promover un manejo consciente, con respeto y empatía hacia los usuarios más vulnerables de las vías, fomentando el cumplimiento de las normas de tránsito y así reducir la siniestralidad vial ocasionada por las malas prácticas al conducir un vehículo automotor.

¿Cuáles son las nuevas reglas del curso de seguridad vial?

Los requisitos para las personas conductoras con licencia de conducir profesional o no profesional deberán adecuarse a las nuevas disposiciones del curso de seguridad vial, que establecen que no se debe haber acumulado ni registrado 100 puntos en el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, producto de infracciones de tránsito determinadas mediante resolución final firme que haya agotado la vía administrativa y haya sido debidamente notificada, o por reconocimiento voluntario de la infracción.

Además, los participantes deberán mantener su licencia de conducir vigente y no haber sido sancionados con suspensión, cancelación o inhabilitación al momento de la inscripción o del registro de descuento de puntos por la aprobación del curso.

Según la directiva, en Lima Metropolitana el curso depende directamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Dirección de Seguridad Vial, mientras que en las demás regiones son los gobiernos regionales quienes se encargan de impartirlo, respetando sus límites de competencia territorial.

¿Cuántas horas dura el curso de la seguridad vial?

El curso virtual tiene una duración de ocho horas y se divide en dos etapas: asincrónica y sincrónica. En la primera, el chofer accederá con sus credenciales al material enviado por correo, revisará la ‘Guía de la buena conducción’ y completará las actividades en un plazo máximo de cinco días, dedicando hasta seis horas. Luego, podrá acceder a la etapa sincrónica mediante una videoconferencia de dos horas, la cual se visualizará por las plataformas digitales de la autoridad territorialmente competente.

Por otro lado, la modalidad presencial deberá ajustarse a las competencias territoriales de las entidades, por lo que deberá cumplir con las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para desarrollar el proceso de aprendizaje.

¿Cómo es el procedimiento para iniciar con el curso de seguridad vial?

El chofer accederá al enlace para validar su aptitud para el curso, escogerá la modalidad y completará sus datos personales, correo electrónico, declaraciones juradas y la información solicitada.

Si el conductor se encuentra fuera de Lima Metropolitana, deberá elegir al gobierno regional al que se encuentre para que la autoridad competente gestione el beneficio correspondiente.

En caso de que el participante desee realizar el curso mientras se encuentra cumpliendo actividades laborales o educativas, deberá presentar la declaración jurada correspondiente, según lo requerido por la autoridad responsable.