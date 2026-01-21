HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Tras los últimos acuerdos aéreos firmados con Australia y Colombia, y con miras en la FITUR 2026, Perú firmo un nuevo tratado, esta vez con un país europeo, para mejorar sus conexiones internacionales.

El MTC oficializó el nuevo acuerdo aéreo entre Perú y España
El MTC oficializó el nuevo acuerdo aéreo entre Perú y España | Foto: Composición LR

Perú y España lograron un nuevo acuerdo aéreo el pasado 15 de enero, recientemente oficializado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Con este tratado, se eliminarán las limitaciones en la capacidad aérea entre ambas naciones. Asimismo, con miras en la FITUR 2026, esta unión representa una de las principales cartas de presentación del país.

Desde el MTC señalaron que, debido al crecimiento sostenido del tráfico aéreo y la alta demanda proyectada entre Perú y Europa, el acuerdo permite a las aerolíneas de ambos países operar bajo un esquema liberalizado, con frecuencias ilimitadas y sin límite de vuelos semanales para pasajeros y carga, además de ofrecer flexibilidad total de flota y otros beneficios.

El nuevo acuerdo aéreo alcanzado entre Perú y España fue oficializado por el MTC. Foto: @MTC_GobPeru

El nuevo acuerdo aéreo alcanzado entre Perú y España fue oficializado por el MTC. Foto: @MTC_GobPeru

Nuevo acuerdo aéreo traerá consigo una nueva ruta Lima - Barcelona

El nuevo tratado firmado entre Perú y España también trae consigo la aparición de una nueva línea aérea española que conectará Lima con Barcelona tres veces por semana a partir de junio de 2026, permitiendo así:

  • Mayor conectividad aérea: Con ello se facilitará la expansión de la conectividad entre Perú y Europa.
  • Eliminación de barreras regulatorias: Se eliminan las limitaciones que anteriormente afectaban la planificación de rutas y frecuencias.
  • Libertad operativa: Las aerolíneas podrán planificar nuevas rutas y aumentar las frecuencias sin restricciones.
  • Fortalecimiento del posicionamiento del Perú como hub aéreo regional: Esto contribuye a consolidar a Perú como un centro estratégico para el transporte aéreo en la región.
  • Atractivo para operadores turísticos y aerolíneas europeas: El mensaje claro enviado a los operadores y aerolíneas de Europa promueve nuevas oportunidades de negocios y colaboración.

A partir de la firma del acta final, que entrará en vigor en los próximos días tras completar los procedimientos internos en ambos países, se establecen nuevas condiciones para un mercado aéreo en plena expansión. Este acuerdo impulsa oportunidades para el crecimiento del turismo, el comercio y la conectividad internacional de Perú.

