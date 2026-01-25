En el gobierno de Jerí contrataron a empresas chinas por S/1.400 millones

13 constructoras chinas fueron identificadas por la Comisión de Fiscalización como integrantes del “Club del Dragón”. Foto: composición LR/Brian Tejada | José Jerí | Zhihua Yang | MTC | Provias

13 constructoras chinas fueron identificadas por la Comisión de Fiscalización como integrantes del “Club del Dragón”. Foto: composición LR/Brian Tejada | José Jerí | Zhihua Yang | MTC | Provias

La comisión parlamentaria encargada de informar sobre las contrataciones estatales con empresas de la República Popular China, identificó a trece compañías, entre ellas las constructoras China Railway Tunnel Group y China Gezhouba Group Company, eran parte de una trama de corrupción enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En el documento de 610 páginas, fechado el 14 de marzo de 2024, firmado entre otros por el vicepresidente de la comisión, José Jerí, también señala a los presuntos responsables de los hechos. Durante el gobierno de Jerí, estas mismas empresas firmaron tres contratos por S/1.400 millones con el programa Provias Nacional del MTC.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Sorprendentemente, el informe de la comisión investigadora señala que las empresas chinas que son parte del llamado “Club del Dragón”, beneficiadas con la adjudicación de millonarios contratos estatales, contaban con un operador al que los congresistas identificaron como Zhihua Yang, más conocido como “El tío Johnny Yang”, el amigo del presidente Jerí.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Zhihua Yang es el mismo empresario chino que aparece junto con el jefe de Estado en dos videos que acreditan reuniones clandestinas: una en el chifa Xin Yan, de la avenida San Luis, en San Borja; y en local Market Capón, ubicado en la cuadra siete del jirón Paruro, en el Barrio Chino, en el Centro de Lima.

Es decir, en términos prácticos, el presidente Jerí sostuvo encuentros con un personaje señalado como operador de las constructoras chinas que participaron de un esquema de corrupción. Y no podría decir que no lo sabía, porque Jerí firmó el informe como vicepresidente de la comisión investigadora del “Club del Dragón”. Esto es, los encuentros del mandatario no fueron con cualquier empresario chino sino con uno imputado por graves hechos.

Los tres contratos suscritos por el MTC en el mandato de José Jerí son:

Mejoramiento del corredor vial Molinopampa, Áncash: contrato suscrito el 14 de octubre de 2025 con China Railway Tunnel Group Co. Ltd., sucursal del Perú, por S/273.2 millones.

Mejoramiento de la carretera Cerro de Pasco-Tingo María: contrato rubricado el 17 de octubre de 2025 con China Railway Tunnel Group Co. Ltd., sucursal del Perú, por S/515 millones.

Mejoramiento de la carretera Boca del Río, Tacna: contrato suscrito el 21 de octubre de 2025 con China Gezhouba Group Co. Ltd., sucursal del Perú, por S/608.5 millones.

Dos contratos fueron suscritos por los chinos Chen Wei y el tercero por Wu Xiaoxuan, quienes firman como representantes legales de las empresas chinas señaladas como integrantes de la red del “Club del Dragón.

Si bien los defensores del gobierno de Jerí argumentarán que los mencionados contratos fueron firmados en cumplimiento de mandatos judiciales -las empresas chinas obtuvieron cautelares que ordenaron a Provias Nacional que se les adjudicara las obras-, también es cierto que el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el “Club del Dragón” nunca fue aprobado.

De haber recibido la validación del Pleno del Congreso, el documento tenía que haber sido despachado al Ministerio Público para que inicie de inmediato la investigación, entre fines de 2024 e inicios de 2025. Pero nunca ocurrió porque el informe al día de hoy no ha sido aprobado, por lo que las empresas chinas siguen contratando sin ningún tropiezo legal.

PUEDES VER: Citas de Jerí con Yang son ilegales porque empresario chino es contratista del Estado

Entre los beneficiados por la desidia del Congreso que tarda demasiado en dar el visto bueno al informe sobre el “Club del Dragón”, que implicaría el comienzo de indagaciones fiscales, se encuentran no solamente las firmas China Railway Tunnel Group y China Gezhouba Group Company, las que firmaron contratos en el gobierno de José Jerí, sino también el “operador” del grupo, Zhihua Yang, el “tío Johnny” Yang, el amigo íntimo del jefe de Estado.

El informe de la Comisión de Fiscalización, que lleva la rúbrica del mandatario Jerí, dice: “A partir del análisis sistemático de los contratos adjudicados por Provías Nacional y Provías Descentralizado entre 2018 y 2022, esta Comisión ha identificado la recurrencia de un entorno empresarial local vinculado al ciudadano Zhihua Yang (…), el que habría actuado como soporte operativo y logístico de las empresas estatales chinas bajo investigación”. Entre ellas, China Railway Tunnel Group y China Gezhouba Group Company, las que firmaron tres contratos con el presente gobierno.

El “tío Johnny” Yang no aparece como contratista de Provias Nacional o Provias Descentralizado sino como subcontratista de las constructoras chinas del “Club del Dragón”. Era parte del mecanismo de estas empresas para acaparar los contratos millonarios, muchas veces por intermedio de compañías que el propio Yang controlaba, como Canton Lima y Construcciones Capón.

Al respecto, la Comisión de Fiscalización sostiene: “La evidencia sugiere que las empresas vinculadas al ciudadano Zhihua Yang (Canton Lima y Construcciones Capón entre otras) . no han operado de manera aislada, sino como un engranaje facilitador del modus operandi de las 13 empresas chinas investigadas. Su rol ha sido fundamental para la apariencia de operatividad local de las empresas estatales extranjeras, participando en contratos que hoy se encuentran bajo sospecha de corrupción, abandono de obra y afectación al erario nacional, en el contexto de las presuntas organizaciones criminales que operaron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante los periodos 2018-2022”.

Según el mismo documento, Yang está vinculado con el Consorcio Pomabamba, integrado por China Railway N°10 Engineering Group Corp. Ltd., sucursal del Perú, por intermedio de su empresa Canton Lima, que ganó un contrato por S/195.1 millones.

Con la misma constructora Yang se relacionó con el proyecto de construcción de la carretera Molinopampa (Áncash), adjudicada por Provias Nacional por S/199.7 millones.

Entre 2018 y 2024, China Railway N°10 Engineering Group Corp. Ltd., obtuvo contratos por S/2,961 millones.

La Comisión de Fiscalización solo se concentró en el periodo de los gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo (2018-2022). Sin embargo, pasaron por alto el mandato de Dina Boluarte, en el que las constructoras chinas siguieron ganando contratos, las que debieron sentirse protegidas cuando asumió la presidencia José Jerí, amigo íntimo del “tio Johnny Yang”, uno de los operadores del “Club del Dragón”.

No investigaron los contratos de los chinos con Boluarte