HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Keiko Fujimori libre del caso Cócteles y José Domingo Pérez fuera de la Fiscalía | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

MTC oficializa importante cambio en método que permite reducción de puntos en licencias de conducir, vía El Peruano

El MTC oficializa cambios en el Curso de Seguridad Vial para Conductores, facilitando la reducción de puntos por infracciones mediante resolución directorial.

Se establecieron precisiones en modalidades virtual y presencial, con una duración de hasta 9 y 7 horas, respectivamente, según el MTC.
Se establecieron precisiones en modalidades virtual y presencial, con una duración de hasta 9 y 7 horas, respectivamente, según el MTC. | Foto: Andina/MTC/Composición LR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la modificación de la directiva que regula el Curso de Seguridad Vial para Conductores, mecanismo que permite a los titulares de licencias de conducir acceder a la reducción de puntos acumulados por infracciones de tránsito. La medida fue formalizada mediante Resolución Directorial N.° 001-2026-MTC/18 y publicada en el diario oficial El Peruano.

La actualización responde a los recientes cambios introducidos en el Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, los cuales incrementan el puntaje que puede descontarse tras aprobar el curso, diferenciando entre las modalidades virtual y presencial. En ese contexto, el MTC adecuó la directiva vigente para precisar condiciones, contenidos y requisitos aplicables a los conductores.

TE RECOMENDAMOS

PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Corredor Rosado del ATU conectará el Callao en tres carriles segregados: estaría listo en 3 meses

lr.pe

Actualización de anexos y contenidos aplicables a conductores de categorías A y B del Curso de Seguridad Vial

La resolución incorpora ajustes en los anexos del curso, ampliando los contenidos obligatorios para los conductores de las categorías A y B. Estas modificaciones forman parte del programa que debe ser aprobado para acceder al beneficio de reducción de puntos.

Cambios en los contenidos del curso:

  • Incorporación del Sexto Módulo en los anexos correspondientes a:
  • Conductores de clase A, categoría no profesional.
  • Conductores de clase A, categoría profesional.
  • Conductores de clase B.
  • El nuevo módulo aborda la autorregulación emocional y la toma de decisiones seguras.
  • Se incluyen los siguientes temas:
  • Influencia de emociones en la conducción, como estrés, ira, prisa, frustración y exceso de confianza.
  • Control de impulsos y manejo emocional durante la conducción.
  • Los contenidos del Sexto Módulo pasan a formar parte de la evaluación obligatoria del curso.

PUEDES VER: Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

lr.pe

Licencia de conducir: cambios en la duración, modalidad y evaluación del curso

Además de los contenidos, el MTC estableció precisiones sobre cómo se desarrollará el Curso de Seguridad Vial en sus modalidades virtual y presencial, así como las condiciones para su aprobación.

Cambios en la modalidad virtual:

  • Duración total de nueve (9) horas.
  • Desarrollo en dos etapas:
  • Etapa asincrónica en el Aula Virtual del MTC.
  • Etapa sincrónica según programación.
  • Cumplimiento obligatorio del 100 % de las actividades y horas establecidas.
  • Plazo máximo de cinco días calendario para completar la etapa asincrónica.

Cambios en la modalidad presencial:

  • Duración total de siete (7) horas continuas.
  • Asistencia obligatoria durante todo el desarrollo del curso.
  • Evaluación:
  • Presencial.
  • Con verificación de identidad.
  • Supervisada.
  • Individual y sin acceso a material de apoyo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tras ser declarado en rebeldía en Estados Unidos, Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Tras ser declarado en rebeldía en Estados Unidos, Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Perú logra un Récord Guinness con el único túnel de América Latina que atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

Perú logra un Récord Guinness con el único túnel de América Latina que atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicario juvenil: “me ofrecieron S/1.000, mi mamá estaba enferma y era cumpleaños de mi hermana”

Sicario juvenil: “me ofrecieron S/1.000, mi mamá estaba enferma y era cumpleaños de mi hermana”

LEER MÁS
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy EN VIVO: paradero Acho, en el Rimac, sin presencia de buses

Paro de transportistas hoy EN VIVO: paradero Acho, en el Rimac, sin presencia de buses

LEER MÁS
Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fichajes Liga 1 2026: últimas noticias sobre altas y bajas previo al inicio del Torneo Apertura

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Estados Unidos suspende de manera indefinida el trámite de visas para 75 países: Brasil y Rusia entre los afectados

Sociedad

Choque múltiple entre cinco vehículos deja dos fallecidos y 5 heridos en la Panamericana Sur

Paro de transportistas hoy EN VIVO: escasez de buses y pasajes elevados en Lima y Callao

EsSalud reprogramará citas para pacientes afectados por el paro de transporte este 14 de enero: pasos para agendar nueva fecha

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Martín Vizcarra: PJ programa para este 21 de enero audiencia que evalúa la suspensión de su condena

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025