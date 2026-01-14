MTC oficializa importante cambio en método que permite reducción de puntos en licencias de conducir, vía El Peruano

Se establecieron precisiones en modalidades virtual y presencial, con una duración de hasta 9 y 7 horas, respectivamente, según el MTC. | Foto: Andina/MTC/Composición LR

Se establecieron precisiones en modalidades virtual y presencial, con una duración de hasta 9 y 7 horas, respectivamente, según el MTC. | Foto: Andina/MTC/Composición LR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la modificación de la directiva que regula el Curso de Seguridad Vial para Conductores, mecanismo que permite a los titulares de licencias de conducir acceder a la reducción de puntos acumulados por infracciones de tránsito. La medida fue formalizada mediante Resolución Directorial N.° 001-2026-MTC/18 y publicada en el diario oficial El Peruano.

La actualización responde a los recientes cambios introducidos en el Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, los cuales incrementan el puntaje que puede descontarse tras aprobar el curso, diferenciando entre las modalidades virtual y presencial. En ese contexto, el MTC adecuó la directiva vigente para precisar condiciones, contenidos y requisitos aplicables a los conductores.

Actualización de anexos y contenidos aplicables a conductores de categorías A y B del Curso de Seguridad Vial

La resolución incorpora ajustes en los anexos del curso, ampliando los contenidos obligatorios para los conductores de las categorías A y B. Estas modificaciones forman parte del programa que debe ser aprobado para acceder al beneficio de reducción de puntos.

Cambios en los contenidos del curso:

Incorporación del Sexto Módulo en los anexos correspondientes a:

en los anexos correspondientes a: Conductores de clase A, categoría no profesional.

Conductores de clase A, categoría profesional.

Conductores de clase B.

El nuevo módulo aborda la autorregulación emocional y la toma de decisiones seguras .

. Se incluyen los siguientes temas:

Influencia de emociones en la conducción, como estrés, ira, prisa, frustración y exceso de confianza.

Control de impulsos y manejo emocional durante la conducción.

Los contenidos del Sexto Módulo pasan a formar parte de la evaluación obligatoria del curso.

Licencia de conducir: cambios en la duración, modalidad y evaluación del curso

Además de los contenidos, el MTC estableció precisiones sobre cómo se desarrollará el Curso de Seguridad Vial en sus modalidades virtual y presencial, así como las condiciones para su aprobación.

Cambios en la modalidad virtual:

Duración total de nueve (9) horas .

. Desarrollo en dos etapas :

: Etapa asincrónica en el Aula Virtual del MTC.

Etapa sincrónica según programación.

Cumplimiento obligatorio del 100 % de las actividades y horas establecidas.

y horas establecidas. Plazo máximo de cinco días calendario para completar la etapa asincrónica.

Cambios en la modalidad presencial:

Duración total de siete (7) horas continuas .

. Asistencia obligatoria durante todo el desarrollo del curso.

Evaluación:

Presencial.

Con verificación de identidad.

Supervisada.

Individual y sin acceso a material de apoyo.

