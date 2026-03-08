Cienciano vs Sport Boys EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la Liga 1 2026

Cienciano vs Sport Boys EN VIVO juegan este lunes 9 de marzo, desde las 5.30 p. m. (hora peruana), por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Cusqueños y chalacos se enfrentan en uno de los últimos partidos de la jornada. Los locales se encuentran en buena racha. Por Copa Sudamericana, superaron a Melgar y clasificaron a la fase de grupos y en el torneo local, vencieron 3-2 a Deportivo Garcilaso. En cuanto a su rival, Sport Boys no sabe de triunfos hace dos fechas. En su último partido igualaron sin goles ante Deportivo Moquegua.

¿A qué hora juega Cienciano vs Sport Boys?

Los equipos de Cienciano y Sport Boys se verán las caras por la sexta fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará el lunes 9 de marzo en Cusco, desde las 5.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿Dónde ver Cienciano vs Sport Boys?

El partido Cienciano vs Sport Boys, por la fecha 6 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la propia plataforma oficial.

Alineaciones probables de Cienciano vs Sport Boys

Cienciano: Gonzalo Falcón; Rotceh Aguilar, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés

Gonzalo Falcón; Rotceh Aguilar, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés Sport Boys: Diego Melián; Oslimg Mora, Hansell Riojas, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Hernán Da Campo; Luis Urruti, Juan Torres, Jostin Alarcón y Luciano Nequecaur

¿Cómo ver Cienciano vs Sport Boys gratis por internet?

Si no estás suscrito a L1 Max, tienes la opción de ver este encuentro a través del canal oficial en YouTube de dicha señal deportiva, el cual transmitirá sin costo alguno el cotejo.

Pronóstico de Cienciano vs Sport Boys

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este encuentro. El local es favorito.

Betsson: gana Cienciano (1,43), empate (4,15), gana Sport Boys (7,50)

Betano: gana Cienciano (1,45), empate (4,85), gana Sport Boys (7,70)

Bet365: gana Cienciano (1,40), empate (4,50), gana Sport Boys (7,00)

1XBet: gana Cienciano (1,40), empate (4,40), gana Sport Boys (7,60)

Coolbet: gana Cienciano (1,43), empate (4,50), gana Sport Boys (7,25)

Doradobet: gana Cienciano (1,47), empate (4,75), gana Sport Boys (7,00).

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Sport Boys?

El escenario que albergará el partido será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El recinto se ubica en el distrito limeño de Villa El Salvador y tiene capacidad para 13.000 espectadores.