Registrate en nuestro boletin

Joven logra vencer la leucemia tras tres años de tratamiento: “A veces decía: 'Papá, no puedo'”

La fortaleza de Fabiana se sostuvieron por el apoyo familiar y la fe en su recuperación. Luego de tres años de tratamiento, celebró su triunfo tocando la Campana de la Victoria en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja.

Joven peruana de 18 años vence la leucemia tras una intensa batalla de tres años
Joven peruana de 18 años vence la leucemia tras una intensa batalla de tres años | INSN San Borja

Fabiana Naomi, una joven de 18 años que vive en el Cercado de Lima, jamás imaginó que un procedimiento común marcaría su vida. “Todo empezó antes de Año Nuevo, donde me realizaron una endodoncia en una muela de juicio. Después de ese procedimiento, mi cara se empezó a hinchar en esa zona”, contó la joven, quien apenas tenía 15 años cuando fue diagnosticada en 2022.

Dos convulsiones la llevaron de urgencia al hospital Loayza, donde le realizaron análisis de sangre y confirmaron que algo grave estaba sucediendo. Poco después, el diagnóstico definitivo llegó en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja: leucemia promielocítica aguda. Desde entonces, su vida cambió por completo y comenzó un largo camino de quimioterapias, aspirados de médula ósea y hospitalizaciones que pondrían a prueba su fortaleza y resiliencia.

lr.pe

Tres años de lucha intensa

El tratamiento fue agotador. Las quimioterapias la debilitaban, le provocaban vómitos y hacían que cada día pareciera una batalla contra el cáncer. Hubo momentos de desesperanza. “A mi papá varias veces le decía: ‘Pa, yo no puedo’, pero él y toda mi familia estuvieron ahí diciéndome: ‘Tú puedes, hija, ya falta poco’”, cuenta Fabiana. La fe y el acompañamiento familiar fueron su sostén durante los momentos más difíciles.

lr.pe

Fabiana vive con su papá y parte de su familia. “Recuerdo que mi papá me contó que cuando me detectaron la enfermedad en año nuevo, ellos hicieron una cadena de oración por mí”, comentó. La joven atribuye gran parte de su fortaleza al apoyo constante de su familia y de los profesionales de salud que la guiaron durante su tratamiento.

La importancia del apoyo familiar en la recuperación de pacientes con cáncer. Foto: INSN San Borja.

La importancia del apoyo familiar en la recuperación de pacientes con cáncer. Foto: INSN San Borja.

Además de la parte médica, Fabiana aprendió a reconocer los signos de alerta y la importancia de no abandonar el tratamiento. “Es algo difícil, pero no imposible de vencer”, reflexiona. Su historia demuestra cómo la combinación de tratamiento oportuno, apoyo familiar y actitud positiva puede marcar la diferencia en enfermedades graves.

lr.pe

La fuerza de la familia

Durante todo el proceso, su familia fue un pilar fundamental. Paseos para distraerse, risas compartidas y cadenas de oración ayudaron a Fabiana a mantener la esperanza en los días más oscuros. “Siempre estaban ahí sacándome una sonrisa y acompañándome en cada paso”, recuerda.

Finalmente, después de más de tres años, Fabiana celebró su recuperación tocando la Campana de la Victoria en el INSN San Borja, un símbolo de superación y nueva vida. “Muy feliz, emocionada. Recordé todo lo que he vivido, lo que he pasado”, expresó, mostrando gratitud y alivio tras cerrar esta etapa de su vida.

Nuevos comienzos tras la leucemia

Ahora espera poder cumplir su primera meta: prepararse para ingresar a la Universidad Federico Villarreal y estudiar Psicología, inspirada por los profesionales que la acompañaron durante su enfermedad. “Esto surgió cuando estaba en el hospital porque hubo varios psicólogos que vinieron a hablarme, a aconsejarme, y me gustó la manera en que se expresan y cómo ayudan a las personas. Yo también quiero formar parte de esa ayuda”, dice.

Además, le encantaría viajar alrededor del mundo, visitar Corea del Sur y asistir a un concierto de su banda favorita, BTS. Por ahora, su mensaje para los jóvenes que atraviesan tratamientos oncológicos es claro: “Que no pierdan la fe en Dios, que sigan luchando y no se den por vencidos. Que se alimenten bien y sobre todo que no pierdan la fe”.

