Tepha Loza conmueve con emotivo mensaje a su madre que fue diagnosticada con cáncer: "Perdóname si te fallé"

Tepha Loza y Melissa Loza se unieron por la enfermedad de su madre tras estar distanciadas. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/América TV

Tepha Loza conmovió a sus seguidores tras publicar un emotivo mensaje dedicado a su madre, María Guadalupe Vigil, quien fue diagnosticada con cáncer hace un mes. La exchica reality compartió el escrito a través de su cuenta de Instagram, donde expresó sus sentimientos más profundos, agradecimientos y pedidos de perdón, en un contexto marcado por la lucha y esperanza.

La madre de Tepha y Melissa Loza actualmente se encuentra en tratamiento médico que incluye quimioterapia y radioterapia. La publicación de la carta ha recibido una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de la modelo han mostrado su apoyo y solidaridad.

Tepha Loza recibió el apoyo de sus amigos y seguidores. Foto: Captura Instagram

La emotiva carta de Tepha a su madre

Tepha sorprendió a sus fans al abrir su corazón en una carta pública que dedicó a su madre, con palabras llenas de amor y agradecimiento. La exintegrante del programa ‘Esto es Guerra’ utilizó sus redes sociales para expresar su admiración hacia María Guadalupe, a quien calificó como una mujer fuerte, amorosa y ejemplar.

“Hola amor de mi vida, esta carta es para ti. Me tomaría horas para decirte muchas cosas… Solo quiero que sepas que estamos agradecidos por la mamá tan guerrera, luchadora, amorosa que eres. Perdóname si te fallé, pero quiero que sepas que eres lo más hermoso y preciado que tenemos en nuestras vidas”, escribió Loza en su publicación.

En su mensaje, también resaltó los valores que su madre les inculcó desde pequeños: amor, fe y resiliencia. “Siempre trataste de ser la mejor para nosotros… Eres mi ángel en vida, mereces ser feliz”, agregó la modelo, dejando en evidencia la profunda admiración que siente por la mujer que la crio junto a su hermana, la también figura televisiva Melissa Loza.

Tepha Loza revela que su madre padece de cáncer

La noticia sobre el estado de salud de la madre de Tepha Loza fue compartida públicamente la semana pasada. Según explicó la influencer, el diagnóstico de cáncer llegó hace aproximadamente un mes, y desde entonces, su madre ha iniciado un tratamiento que incluye sesiones de quimioterapia y radioterapia, las cuales ya han comenzado a generar efectos visibles en su condición física.

En medio del proceso médico tradicional, la familia también ha optado por explorar alternativas complementarias. La hermana de Melissa Loza reveló que decidieron aplicar terapia con muérdago, un tratamiento alternativo que, según comentó, produjo resultados alentadores tras la primera sesión. Este enfoque ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes destacan la fortaleza y la fe con la que enfrentan esta situación.