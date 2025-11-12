Aumento alarmante de casos de diabetes en niños y adolescentes en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña | Foto: INSN

Sed excesiva, hambre constante, pérdida de peso y, en algunos casos, despertarse en la noche mojando la cama. Son señales que muchos padres podrían pasar por alto, pero que hoy encienden las alertas entre los especialistas: cada vez más niños y adolescentes están siendo diagnosticados con diabetes en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña.

Existen dos formas principales de esta enfermedad. La diabetes tipo 1, de origen autoinmune y generalmente hereditaria, requiere insulina desde el momento del diagnóstico. Y la de tipo 2, que hasta hace unos años se asociaba casi exclusivamente a los adultos, pero que hoy aparece con mayor frecuencia en menores debido al sobrepeso, el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios.

Hasta octubre de este año, el Programa de Atención Integral al Niño Diabético (Paindi) del INSN ha identificado 53 nuevos casos de diabetes en menores de 18 años, según informó la doctora Paola Pinto, endocrinóloga pediatra y coordinadora del programa. De ese total, 10 corresponden a diabetes tipo 2, una cifra que, aunque aún menor en comparación con la tipo 1, representa una tendencia creciente.

“Estamos viendo un aumento de diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, aproximadamente desde la pandemia. Antes veíamos al año tres casos; ahora vemos 12 aproximadamente”, advierte la especialista.

El pico de la pandemia y los nuevos hábitos

En toda la historia del programa, el INSN de Breña ha atendido cerca de 700 pacientes menores de 18 años diagnosticados con diabetes. Solo en 2024 se reportaron 43 nuevos casos, una cifra ya elevada, pero que fue superada por los 53 detectados solo en lo que va de 2025.

Al revisar los registros de los últimos cinco años, se observa que la diabetes tipo 1 —de origen autoinmune— se ha mantenido relativamente estable, con un promedio anual de entre 30 y 40 nuevos casos. En cambio, la diabetes tipo 2 muestra una tendencia más preocupante: pasó de 4 casos en 2020 a 10 en 2025, más del doble.

Aunque el número total de diagnósticos no evidencia un incremento masivo, el cambio en el tipo de diabetes sí revela un patrón inquietante: cada vez más niños mayores de 8 años están desarrollando la forma vinculada al sedentarismo y la mala alimentación.

Las cifras actuales no superan el pico alcanzado en 2021, cuando, en pleno confinamiento por la pandemia, se detectaron 61 casos en total (46 de tipo 1, 13 de tipo 2 y 2 de otros tipos). Fue ese año cuando comenzó a notarse el salto de la diabetes tipo 2 en menores. “Muchos niños permanecieron en casa sin salir y adoptaron hábitos poco saludables, como consumo de comida chatarra y reducción de actividad física, aumentando el índice de obesidad infantil y, en consecuencia, los diagnósticos de diabetes”, explica la doctora Pinto.

La influencia de la herencia y los hábitos familiares

La doctora Pinto subraya que la herencia genética puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, pero recalca que los hábitos de vida son determinantes. Los niños con padres o abuelos diabéticos que además consumen comida chatarra desde pequeños o pasan demasiado tiempo frente a pantallas tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, incluso desde los 8 años. “La responsabilidad es de los padres. Los niños cuando son chicos van a ser su reflejo y cuando sean adolescentes depende de los hábitos que les hemos inculcado”, enfatiza la especialista.

En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña llegan pacientes de todo el país, aunque los casos se concentran principalmente en la costa peruana. Según la doctora, los pacientes proceden sobre todo de Lima, Callao, Trujillo, Piura y Arequipa, donde se observa un patrón marcado por el incremento de obesidad infantil y el aumento de diabetes tipo 2.

Sedentarismo, comida rápida y diagnósticos tardíos

La doctora Angélica Valdivia, endocrinóloga pediátrica, explica que este tipo de diabetes “se debe a varios indicadores como el aumento de obesidad y sobrepeso en jóvenes, un estilo de vida sedentario y dieta poco saludable, factores genéticos y antecedente familiar de diabetes y un diagnóstico tardío”.

A ello se suma un entorno que no favorece la prevención. Las largas horas frente a pantallas, los recreos sin actividad física y la fácil disponibilidad de comida rápida o bebidas azucaradas han transformado la rutina de muchos escolares. “El exceso de grasa corporal, especialmente a nivel abdominal, reduce la capacidad del cuerpo para utilizar bien la insulina, lo que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Además, si existen antecedentes familiares o malos hábitos alimentarios, ese riesgo se multiplica”, advierte Valdivia.

El impacto de esta enfermedad trasciende lo físico. Un diagnóstico tardío puede desencadenar cetoacidosis diabética y, con el tiempo, provocar complicaciones en los vasos sanguíneos, la vista o los riñones. “Los niños diagnosticados tarde pueden desarrollar complicaciones propias de adultos antes de los 30 años”, alerta.

El papel de la alimentación en casa y en la escuela

Desde el campo de la nutrición, la especialista Mayra Garay Rosadio, del portal Salud en Casa, resalta que la educación alimentaria es clave para frenar esta tendencia. "Se evidencia la falta de educación alimentaria en casa y en los colegios, lo que hace que muchos niños crezcan sin saber cómo se ve un plato saludable o sin entender la importancia de los horarios de comida", alerta.

Garay aclara que no se trata de imponer dietas estrictas, sino de enseñar a los niños y sus familias a comer de manera equilibrada. “El objetivo es controlar los niveles de glucosa sin afectar el crecimiento ni el disfrute por la comida. Lo ideal es educar a toda la familia, no solo al niño”, subraya la especialista.

Recomendaciones para una vida más saludable

La nutricionista Garay recomienda priorizar alimentos ricos en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, elementos esenciales para el crecimiento y el control de la glucosa. Sin embargo, advierte que incluso las frutas deben consumirse con moderación, ya que contienen fructosa, un tipo de azúcar natural que puede elevar los niveles de glucosa si se ingiere en exceso o sin control.

La especialista sugiere consumir una unidad mediana o una taza picada por comida, dos o tres veces al día, prefiriendo frutas con bajo índice glucémico, como manzanas, fresas, peras o mandarinas. Asimismo, recomienda evitar los jugos o licuados, porque “al licuar se pierde la fibra y el azúcar se absorbe más rápido”, precisa.

Garay también subraya la importancia de acompañar la alimentación con actividad física diaria, ya sea jugar, caminar o bailar en familia. “El movimiento ayuda a que el cuerpo use mejor la insulina y mejora el estado de ánimo de los niños. No se trata de hacer ejercicio intenso, sino de moverse todos los días”, sostiene.

Aunque la diabetes tipo 2 puede controlarse, su detección temprana sigue siendo determinante para evitar complicaciones. “El exceso de azúcar en sangre daña la vista, los nervios, el corazón y el riñón. Es una enfermedad compleja porque ataca todo el organismo y, una vez diagnosticada, no tiene cura. Puede controlarse, pero no revertirse”, explica la doctora Pinto.

Síntomas que los padres no deben ignorar

Los especialistas recomiendan estar atentos a señales como sed excesiva, hambre constante, pérdida de peso, cansancio inexplicable y orina frecuente, incluso durante la noche. En los adolescentes, pueden presentarse además irritabilidad, somnolencia o la aparición de manchas oscuras en el cuello y las axilas, conocidas como acantosis nigricans, un signo de resistencia a la insulina.

La endocrinóloga Valdivia advierte que una detección tardía puede tener consecuencias graves. “A corto plazo puede causar deshidratación o cetoacidosis diabética —una complicación poco frecuente, pero peligrosa—; y a largo plazo, daño en los vasos sanguíneos, la vista, los riñones y los nervios, además de un mayor riesgo cardiovascular”, explica. También alerta sobre el impacto emocional y social de la enfermedad: bajo rendimiento escolar, depresión y obesidad persistente.

Día Mundial contra la Diabetes

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha alertado sobre un preocupante aumento del sobrepeso y la obesidad infantil en niños y adolescentes de entre 5 y 19 años. Actualmente, 188 millones de menores en el mundo viven con exceso de peso, lo que equivale al 10% de la población infantil global.

En el Perú, la situación no es ajena. De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes 2024) del Ministerio de Salud (Minsa), siete de cada diez peruanos presentan exceso de peso, una tendencia que también se refleja en la población infantil y adolescente.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña anunció que el miércoles 13 se realizará una campaña gratuita de detección para menores de 2 a 18 años. La jornada incluirá toma de glucosa, control de peso y talla, además de orientación especializada, con el objetivo de promover la detección temprana y la educación en hábitos saludables desde la niñez.