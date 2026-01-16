Una nueva vacuna experimental muestra su alta eficacia en la prevención del cáncer de colón

Un ensayo clínico internacional ha mostrado resultados alentadores de una vacuna experimental diseñada para prevenir el cáncer de colon en personas con alto riesgo genético. En el estudio, probado en pacientes, la vacuna logró frenar la progresión de lesiones precancerosas y evitar que evolucionen en cáncer en la mayoría de los participantes.

La vacuna, llamada NOUS-209, ha sido probada en pacientes con síndrome de Lynch, una enfermedad genética hereditaria que multiplica hasta por 17 el riesgo de padecer este tipo de tumor. Tras un año de seguimiento, los investigadores observaron que en la gran mayoría de los participantes no aparecieron nuevos pólipos avanzados (pequeños bultos que crecen en el colón) y que las lesiones existentes no progresaron.

La vacuna NOUS-209 contra el cáncer de colon

El estudio ha sido liderado por el médico e investigador español Eduardo Vilar-Sánchez, del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, y sus resultados han sido publicados en la revista científica Nature Medicine, una de las más prestigiosas del ámbito biomédico. En el ensayo participaron 45 personas portadoras del síndrome de Lynch que aún no habían desarrollado cáncer, pero sí presentaban pólipos con potencial precanceroso.

La vacuna NOUS-209 utiliza un adenovirus modificado que transporta 209 antígenos asociados a tumores con inestabilidad de microsatélites, una alteración genética frecuente en estos pacientes. El objetivo es entrenar al sistema inmunitario para reconocer y atacar de forma temprana las células anómalas antes de que evolucionen hacia un tumor.

Los resultados muestran que el 100% de los participantes evaluables desarrolló una respuesta inmunitaria robusta mediada por linfocitos T, capaz de reconocer y destruir células tumorales en pruebas de laboratorio. Además, un año después de la vacunación, el 85% de los pacientes no presentaba nuevos pólipos avanzados, lo que los investigadores consideran una evidencia clínica temprana de que la inmunización puede interceptar el cáncer antes de que se desarrolle. La vacuna fue bien tolerada y no se registraron efectos adversos graves relacionados con el tratamiento.

Una vacuna para la prevención del cáncer de colon

Aunque el ensayo se ha centrado en pacientes con síndrome de Lynch, sus implicaciones podrían ir más allá. Este tipo de alteraciones genéticas también está presente en aproximadamente el 15% de los cánceres de colon y en un porcentaje relevante de tumores de endometrio, estómago y vejiga, lo que amplía el potencial alcance de este enfoque preventivo.

“Es un paso inicial para el campo, pero demuestra que el desarrollo de vacunas preventivas contra el cáncer es factible”, explicó Vilar-Sánchez a El País. El propio investigador subraya que el futuro de este tipo de estrategias dependerá de identificar con precisión a los grupos de mayor riesgo, para aplicar la inmunización de forma eficaz y personalizada.

La farmacéutica suiza Nouscom, desarrolladora de la vacuna, ya trabaja junto al equipo médico en la preparación de ensayos clínicos más amplios y con grupos de control, que permitirán confirmar su efectividad real. Si los próximos resultados confirman lo observado hasta ahora, NOUS-209 podría convertirse en una de las primeras vacunas diseñadas no para tratar el cáncer, sino para evitar que llegue a aparecer.