HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi amenaza con barrer el Poder Judicial | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

Una nueva vacuna experimental muestra su alta eficacia en la prevención del cáncer de colón

La vacuna NOUS-209 ha demostrado buenos resultados en las personas con síndrome de Lynch, que tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Una vacuna experimental demuestra eficacia en la prevención de cáncer de colon: Foto. IStock
Una vacuna experimental demuestra eficacia en la prevención de cáncer de colon: Foto. IStock

Un ensayo clínico internacional ha mostrado resultados alentadores de una vacuna experimental diseñada para prevenir el cáncer de colon en personas con alto riesgo genético. En el estudio, probado en pacientes, la vacuna logró frenar la progresión de lesiones precancerosas y evitar que evolucionen en cáncer en la mayoría de los participantes.

La vacuna, llamada NOUS-209, ha sido probada en pacientes con síndrome de Lynch, una enfermedad genética hereditaria que multiplica hasta por 17 el riesgo de padecer este tipo de tumor. Tras un año de seguimiento, los investigadores observaron que en la gran mayoría de los participantes no aparecieron nuevos pólipos avanzados (pequeños bultos que crecen en el colón) y que las lesiones existentes no progresaron.

PUEDES VER: África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

lr.pe

La vacuna NOUS-209 contra el cáncer de colon

El estudio ha sido liderado por el médico e investigador español Eduardo Vilar-Sánchez, del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, y sus resultados han sido publicados en la revista científica Nature Medicine, una de las más prestigiosas del ámbito biomédico. En el ensayo participaron 45 personas portadoras del síndrome de Lynch que aún no habían desarrollado cáncer, pero sí presentaban pólipos con potencial precanceroso.

La vacuna NOUS-209 utiliza un adenovirus modificado que transporta 209 antígenos asociados a tumores con inestabilidad de microsatélites, una alteración genética frecuente en estos pacientes. El objetivo es entrenar al sistema inmunitario para reconocer y atacar de forma temprana las células anómalas antes de que evolucionen hacia un tumor.

Los resultados muestran que el 100% de los participantes evaluables desarrolló una respuesta inmunitaria robusta mediada por linfocitos T, capaz de reconocer y destruir células tumorales en pruebas de laboratorio. Además, un año después de la vacunación, el 85% de los pacientes no presentaba nuevos pólipos avanzados, lo que los investigadores consideran una evidencia clínica temprana de que la inmunización puede interceptar el cáncer antes de que se desarrolle. La vacuna fue bien tolerada y no se registraron efectos adversos graves relacionados con el tratamiento.

PUEDES VER: China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

lr.pe

Una vacuna para la prevención del cáncer de colon

Aunque el ensayo se ha centrado en pacientes con síndrome de Lynch, sus implicaciones podrían ir más allá. Este tipo de alteraciones genéticas también está presente en aproximadamente el 15% de los cánceres de colon y en un porcentaje relevante de tumores de endometrio, estómago y vejiga, lo que amplía el potencial alcance de este enfoque preventivo.

“Es un paso inicial para el campo, pero demuestra que el desarrollo de vacunas preventivas contra el cáncer es factible”, explicó Vilar-Sánchez a El País. El propio investigador subraya que el futuro de este tipo de estrategias dependerá de identificar con precisión a los grupos de mayor riesgo, para aplicar la inmunización de forma eficaz y personalizada.

La farmacéutica suiza Nouscom, desarrolladora de la vacuna, ya trabaja junto al equipo médico en la preparación de ensayos clínicos más amplios y con grupos de control, que permitirán confirmar su efectividad real. Si los próximos resultados confirman lo observado hasta ahora, NOUS-209 podría convertirse en una de las primeras vacunas diseñadas no para tratar el cáncer, sino para evitar que llegue a aparecer.

Notas relacionadas
Una sustancia natural restauraría las funciones de la memoria afectadas por el Alzheimer: fue identificada en el cuerpo humano

Una sustancia natural restauraría las funciones de la memoria afectadas por el Alzheimer: fue identificada en el cuerpo humano

LEER MÁS
Escribir a mano mejora la memoria y el aprendizaje al activar más conexiones en el cerebro, según estudio

Escribir a mano mejora la memoria y el aprendizaje al activar más conexiones en el cerebro, según estudio

LEER MÁS
La FDA aprueba nueva píldora Wegovy para bajar de peso: medicamento será lanzado en enero de 2026

La FDA aprueba nueva píldora Wegovy para bajar de peso: medicamento será lanzado en enero de 2026

LEER MÁS
¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

LEER MÁS
Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

LEER MÁS
Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

LEER MÁS
China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

LEER MÁS
¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aumento de caudal del río Utcubamba destruye carretera y no hay acceso a gran parte de la selva del Perú

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Precio de combustibles HOY 16 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Ciencia

China posee la respuesta sobre el origen del vuelo de las aves: un fósil jurásico descubierto desafía las teorías actuales

La NASA apunta a febrero para el lanzamiento tripulado de la misión Artemis II que orbitará a la Luna

¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025