HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí a Fiscalización, Anahí Durand y Jair Paredes en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Ciencia

Carnes procesadas bajo la lupa: ¿cuánto podemos consumir y qué efectos tienen realmente en el cuerpo?

No hay una "cantidad segura" al comer carnes procesadas; la clave está en no hacerlas parte de la dieta. Los estudios sugieren una dieta con más alimentos frescos y menos ultraprocesados para mejorar la salud.

La carne procesada se clasificó como carcinógena para los humanos, basada en evidencia suficiente para cáncer colorrectal. Foto: IStock
La carne procesada se clasificó como carcinógena para los humanos, basada en evidencia suficiente para cáncer colorrectal. Foto: IStock

Durante años, el jamón, las salchichas y los embutidos han sido parte habitual del desayuno, la lonchera escolar y los sándwiches rápidos. Sin embargo, detrás de su practicidad existe una advertencia respaldada por estudios científicos, ya que el consumo frecuente de carnes procesadas se asocia con un mayor riesgo de enfermedades, especialmente el cáncer colorrectal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica sobre la carcinogenicidad (potencial de causar cáncer) y los impactos de estos alimentos en la salud. Pero ¿qué significa realmente ese riesgo?, ¿cuánto es demasiado?, ¿hay que eliminarlas por completo? Diversos estudios científicos ofrecen algunas respuestas.

¿Por qué las carnes procesadas preocupan en la salud?

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la OMS, clasificó el consumo de carnes procesadas como carcinógeno para los humanos (Grupo 1). En esta categoría también figuran el tabaco o el asbesto, no porque tengan el mismo nivel de peligro, sino porque existe evidencia científica suficiente de que pueden causar cáncer.

Las carnes procesadas son aquellas que han sido modificadas mediante curado, salazón, ahumado o la adición de conservantes químicos para prolongar su duración o potenciar su sabor. Ahí entran productos muy comunes: jamón, hot dogs, tocino, salchichas, chorizos, mortadela y fiambres industriales.

“El consumo de carnes procesadas está asociado con un mayor riesgo de cáncer colorrectal, con evidencia suficiente en humanos”, concluye la IARC.

La magnitud del riesgo depende de la cantidad. Según el propio análisis del IARC, cada 50 gramos diarios de carne procesada (aproximadamente una salchicha o dos lonjas de jamón) se asocian con un aumento aproximado del 18 % en el riesgo de cáncer colorrectal a lo largo de la vida.

No significa que quien coma jamón hoy desarrollará cáncer mañana. Significa que el riesgo se acumula con el tiempo y con la frecuencia de consumo.

¿Cómo actúan en el cuerpo los compuestos dañinos de las carnes procesadas?

El peligro no reside simplemente en la carne como alimento, sino en los compuestos que se generan durante el procesamiento. Para conservar y dar sabor, se utilizan métodos como el curado, el ahumado, la salazón y la adición de conservantes como nitritos y nitratos. Estos tratamientos pueden producir sustancias químicas con potencial carcinogénico, como nitroso-compuestos y amino-heterocíclicos, que pueden dañar el ADN y favorecer procesos tumorales, según la Escuela de Salud Pública de Harvard.

La institución también señala que estos compuestos pueden provocar inflamación crónica y otros cambios biológicos que, a lo largo de años, aumentan la probabilidad de que se desarrolle cáncer colorrectal. El consumo frecuente de carnes procesadas se asocia de forma consistente con un mayor riesgo de cáncer colorrectal y con peores resultados cardiovasculares

Por otra parte, aunque la carne roja no procesada fue clasificada por el IARC como “probablemente carcinógena” (Grupo 2A), la evidencia más consistente apunta a que el procesamiento en sí es un factor clave en el riesgo registrado para las carnes procesadas.

Y no solo se trata de cáncer. Algunos estudios han encontrado asociaciones entre alto consumo de carnes procesadas y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y mortalidad general. Aunque estas asociaciones no prueban causalidad directa en todos los casos, el patrón se repite lo suficiente como para generar consenso en salud pública.

Entonces, ¿cuánta carne procesada es recomendable consumir?

Aquí aparece uno de los puntos más importantes: no existe una cantidad considerada “segura” de carne procesada, según organizaciones especializadas en prevención del cáncer.

El World Cancer Research Fund (WCRF) y el American Institute for Cancer Research (AICR) recomiendan evitar el consumo de carnes procesadas o consumirlas solo de forma ocasional”. Esto implica que:

  • Comer embutidos todos los días no es aconsejable.
  • Consumirlos ocasionalmente (una reunión, un desayuno puntual) no representa un problema grave por sí solo.
  • El riesgo aparece cuando se vuelven parte rutinaria de la dieta.

El mensaje de fondo no es prohibición, sino frecuencia y hábito. La ciencia no apunta al consumo ocasional, sino a ingerirlo durante años como dieta habitual.

Recomendaciones para reducir el riesgo

Más allá de las advertencias, la evidencia científica también señala qué cambios sí pueden marcar una diferencia real en la salud. Diversos estudios coinciden en que los patrones alimentarios con mayor efecto protector frente al cáncer y otras enfermedades crónicas son aquellos que priorizan el consumo habitual de verduras y frutas frescas, legumbres como lentejas, garbanzos o frejoles, granos integrales, frutos secos, pescado y aceite de oliva.

Además, sustituir parte de la proteína animal por proteína vegetal tiene un impacto medible. Investigaciones publicadas en revistas médicas de alto prestigio, como The BMJ, han mostrado que las dietas ricas en fibra y basadas en alimentos de origen vegetal se asocian con una menor incidencia de cáncer colorrectal y otros problemas de salud.

En la práctica, no se trata de eliminar todos los alimentos “prohibidos”, sino de cambiar la base de la dieta. Menos ultraprocesados, más alimentos frescos. Menos embutidos diarios, más comida real.

Notas relacionadas
Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

LEER MÁS
Una sustancia natural restauraría las funciones de la memoria afectadas por el Alzheimer: fue identificada en el cuerpo humano

Una sustancia natural restauraría las funciones de la memoria afectadas por el Alzheimer: fue identificada en el cuerpo humano

LEER MÁS
Las relaciones entre primates del mismo sexo fortalecen sus vínculos sociales y favorecen su supervivencia, según estudio

Las relaciones entre primates del mismo sexo fortalecen sus vínculos sociales y favorecen su supervivencia, según estudio

LEER MÁS
La tormenta solar más intensa en más de 20 años amenaza a los satélites y comunicaciones de la Tierra

La tormenta solar más intensa en más de 20 años amenaza a los satélites y comunicaciones de la Tierra

LEER MÁS
Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

LEER MÁS
Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

López-Chau exige la renuncia de José Jerí, pero no pide que sea reemplazado por Susel Paredes

Renovación Popular busca censurar a José Jerí y pide convocar a un Pleno Extraordinario

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

Ciencia

Este utensilio cotidiano de limpieza en la cocina libera millones de microplásticos en cada uso, según estudio

Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Renovación Popular busca censurar a José Jerí y pide convocar a un Pleno Extraordinario

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025