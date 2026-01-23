La PNP anunció que priorizará la seguridad ciudadana en la 'Noche Crema' y en la 'Tarde Blanquiazul'. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

A pocas horas de la realización de la 'Noche Crema' y la 'Tarde Blanquiazul', la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que reforzará las medidas de seguridad y el orden público este 24 de enero en los recintos deportivos donde se desarrollarán ambos eventos: el Estadio Monumental de Ate y el Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria.

Más de 4.000 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) serán desplegados para garantizar la seguridad en ambos espectáculos deportivos. De ese total, 1.973 uniformados estarán destinados al Estadio Monumental de Ate para la 'Noche Crema', mientras que aproximadamente 2.188 custodiarán el Estadio Alejandro Villanueva durante la 'Tarde Blanquiazul'. El plan contempla apoyo aéreo, vigilancia perimetral y control dentro de los recintos, además de labores de inteligencia en los alrededores, con el fin de preservar la tranquilidad antes, durante y después de los dos cotejos amistosos.

El operativo que realizará la Policía Nacional del Perú (PNP) en Ate y en La Victoria

Para ejecutar el despliegue de seguridad, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, presentó el Plan de Operaciones, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de la población en las zonas de mayor afluencia alrededor de los estadios Monumental y Alejandro Villanueva. La estrategia incluye acciones preventivas y de control en puntos críticos, así como un trabajo coordinado entre las diversas unidades policiales.

Tras explicar el plan acción que ejecutarán el 24 de enero en Ate y La Victoria, el comandante resaltó la importancia de contar con los efectivos suficientes para cumplir con la misión de garantizar la seguridad de los hinchas que acudan a los dos eventos deportivos.

“Tendremos vigilancia en las zonas de acción, que son los estadios, así como en las zonas adyacentes, en zonas de influencia y en puntos críticos establecidos. Se va a garantizar que no le pase nada al público. Estamos en la obligación de que estos eventos se cumplan bien”, declaró.

Efectivos policiales asignados y los objetos restringidos antes de ingresar al estadio

Asimismo, precisó que el Plan Operativo contará con helicópteros, drones de última tecnología, personal especializado de inteligencia y el despliegue de unidades como ‘Los Halcones’, el ‘Escuadrón Verde’, así como efectivos de Tránsito y Emergencia en ambos distritos, donde se disputarán los partidos de presentación de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

''También tenemos helicópteros, uno para el Monumental y uno para el Alejandro Villanueva, me refiero a las zonas aledañas. Una tecnología versada en drones, agentes de inteligencia por doquier'', afirmó.

En paralelo, advirtió a la ciudadanía que no se permitirá el ingreso de personas en aparente estado de ebriedad, ni de bebidas alcohólicas, artefactos pirotécnicos, armas de fuego u objetos punzantes.

Finalmente, exhortó al público que asistirá a ambos recintos deportivos a portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en el caso de los ciudadanos extranjeros, un documento oficial vigente, como el pasaporte, ya que su presentación será obligatoria para el ingreso a los estadios.

¿Cómo será el plan de desvío vehicular?

Como parte del dispositivo de seguridad dispuesto por la Policía Nacional, se implementará un plan de desvío vehicular en las inmediaciones de ambos estadios.

1. Estadio Matute, La Victoria:

Sentido Norte – Sur

Jr. Abtao – Jr. Unanue – Jr. Manuel Cisneros – Jr. Francia – Jr. Abtao

Sentido Sur – Norte

Jr. Abtao – Jr. Francia – Jr. Manuel Cisneros – Jr. Humboldt – Jr. Abtao

Sentido Oeste – Este

Av. Isabel la Católica – Av. Manco Cápac – Jr. Unanue – Av. Huamanga – Av. Isabel la Católica

Sentido Este – Oeste

Av. Isabel la Católica – Av. Huamanga – Jr. Sebastián Barranca – Jr. Cangallo – Jr. Humboldt

2. Estadio Monumental, Ate:

Sentido Ate – Carretera Central

Av. Javier Prado Este – Av. Huarochirí – Av. Separadora Industrial – Av. Nicolás Ayllón

Av. Javier Prado Este – Av. La Molina – Óvalo Santa Anita – Carretera Central

Sentido La Molina

Av. Melgarejo – Av. La Molina

Av. Javier Prado Este – Av. La Molina – Av. Corregidor – Av. Ferrero – Av. El Polo o Av. Golf Los Incas

¿Contra quiénes se enfrentarán Universitario de Deportes y Alianza Lima en la 'Noche Crema' y en la 'Tarde Blanquiazul'?

Universitario de Deportes disputará su tradicional 'Noche Crema 2026' contra la Universidad de Chile. Este será un partido amistoso internacional como parte de la presentación del plantel merengue para la temporada 2026. Por su parte, Alianza Lima se medirá ante el Inter Miami, el club estadounidense de la MLS que cuenta con figuras de renombre como Lionel Messi, en su 'Tarde Blanquiazul 2026'.

Cabe señalar que ambas presentaciones de los dos clubes más populares del Perú se llevarán a cabo este sábado 24 de enero. En ese contexto, la 'Tarde Blanquiazul' sufrió una modificación en su horario, por lo que el partido está programado para comenzar a las 5:00 p. m. Por otro lado, la 'Noche Crema 2026', que tendrá como plato fuerte el amistoso entre Universitario de Deportes y la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, dará inicio a las 8:45 p. m.