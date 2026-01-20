HOYSuscripcion LR Focus

Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Noche Crema 2026: fecha, hora y canal de TV del próximo partido de Universitario ante U. de Chile

La Noche Crema 2026 permitirá que el equipo comandado por Javier Rabanal afronte su último amistoso previo al inicio del Torneo Apertura de la Liga 1.

La Noche Crema será el próximo sábado 24 de enero. Foto: Universitario
Universitario de Deportes quedó listo para su presentación en la Noche Crema 2026. Luego de mostrar un gran nivel e imponerse contra Melgar de Arequipa en su segundo amistoso de pretemporada, los merengues continuarán trabajando con miras a lo que será el reencuentro ante sus aficionados y el partido frente a la Universidad de Chile.

Los hinchas de la U tienen mucha expectativa en el equipo que ahora es comandado por Javier Rabanal, pues se sumaron varios refuerzos de categoría con miras a obtener el tan ansiado tetracampeonato.

La Noche Crema 2026 ya tiene fecha y hora definidas. Foto: Universitario

¿Cuándo es la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 se encuentra programada para el próximo sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate. El vigente tricampeón del fútbol peruano presentará al plantel que afrontará la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. El evento empezará desde las 7.00 p. m., mientras que el amistoso internacional iniciará una hora después.

Rival de Universitario en la Noche Crema 2026

El partido Universitario vs Universidad de Chile será el estelar de la Noche Crema 2026. Ambas escuadras volverán a verse las caras después de 7 años.

Entradas Noche Crema 2026

Los precios de las entradas para la Noche Crema 2026 oscilan entre los 50 y 150 soles.

  • Sur: 50 soles
  • Oriente: 150 soles
  • Occidente Lateral: 180 soles
  • Occidente Central: 250 soles
  • Palco Monumental: 150 soles
  • Experiencia Crema: 2 000 soles.

¿Qué canal transmitirá la Noche Crema 2026?

La transmisión de la Noche crema se podrá ver de manera gratuita a través de la señal de TV Perú (canal 7). "Un espectáculo para todo el Perú. La Noche Crema, la fiesta más esperada por la hinchada crema, será transmitida en vivo por la señal de TV Perú. ¡Disfrutemos juntos de la presentación del tricampeón!", fue el anuncio oficial del club merengue.

En caso de que no puedas seguir el cotejo en señal abierta, otra alternativa es la cobertura online gratis que ofrecerá La República Depore, en la que encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias y los goles.

