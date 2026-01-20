Noche Blanquiazul 2026: fecha, hora y canal del próximo partido de Alianza Lima ante Inter Miami con Lionel Messi

Alianza Lima se alista para disputar la histórica Noche Blanquiazul 2026, este sábado 24 de enero desde las 8:00 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva. El descuento de las entradas y la presencia del Inter Miami de Lionel Messi generan expectativa en La Victoria. Los hinchas también pueden seguir el partido mediante Latina (702 y 02) y el minuto a minuto en La República Deportes.

El excampeón de la Liga 1 quiere dar el golpe ante el campeón de la MLS. El popular club de Miami liderado por Javier Mascherano parte como favorito, pero la hinchada aliancista se hará sentir en 'Matute'. Es importante destacar que podría ser la última visita de Messi en Lima.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026?

Alianza Lima presentará a su plantilla oficial en la Noche Blanquiazul frente al poderoso Inter Miami de Lionel Messi en Matute. Por este motivo, La República te juega los horarios confirmados para ver el partido desde cualquier lugar.

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Chile: 7:00 pm

¿Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul?

El imperdible cruce entre el excampeón de la Liga 1 y el vigente campeón de la MLS, en el Estadio Alejandro Villanueva, lo puede ver mediante Latina Televisión (02 y 702 en HD) Por otro lado, La República llevará todas las incidencias en la web.

¿Cómo llegan Alianza Lima e Inter Miami a la Noche Blanquiazul?

Alianza Lima ha tenido un desempeño irregular en la Serie Río de La Plata, acumulando un triunfo y dos derrotas. El conjunto dirigido por Pablo Guede sufrió caídas por 2-1 ante Independiente y Unión, pero logró recuperarse al vencer a Colo Colo con un marcador de 3-2.

Por su parte, el Inter Miami, reciente campeón de la Major League Soccer (MLS), iniciará su gira de amistosos en Sudamérica enfrentando a Alianza Lima. Después de este encuentro, el equipo estadounidense se medirá contra el Atlético Nacional y el Barcelona de Guayaquil.