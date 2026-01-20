HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     
EN VIVO

José Jerí bajo fuego y la caída de Patricia Chirinos | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Noche Blanquiazul 2026: fecha, hora y canal del próximo partido de Alianza Lima ante Inter Miami con Lionel Messi

Alianza Lima, tras un desempeño irregular en la Serie Río de La Plata, buscará sorprender al campeón de la MLS en este emocionante encuentro amistoso en Matute.

Paolo Guerrero y Lionel Messi se enfrentan en la Noche Blanquiazul. Foto: Lr/ESPN
Paolo Guerrero y Lionel Messi se enfrentan en la Noche Blanquiazul. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima se alista para disputar la histórica Noche Blanquiazul 2026, este sábado 24 de enero desde las 8:00 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva. El descuento de las entradas y la presencia del Inter Miami de Lionel Messi generan expectativa en La Victoria. Los hinchas también pueden seguir el partido mediante Latina (702 y 02) y el minuto a minuto en La República Deportes.

El excampeón de la Liga 1 quiere dar el golpe ante el campeón de la MLS. El popular club de Miami liderado por Javier Mascherano parte como favorito, pero la hinchada aliancista se hará sentir en 'Matute'. Es importante destacar que podría ser la última visita de Messi en Lima.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Partidos de hoy, 20 de enero: ¿a qué hora y dónde ver a Universitario, Real Madrid y la Champions League?

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026?

Alianza Lima presentará a su plantilla oficial en la Noche Blanquiazul frente al poderoso Inter Miami de Lionel Messi en Matute. Por este motivo, La República te juega los horarios confirmados para ver el partido desde cualquier lugar.

  • Perú: 8:00 pm
  • Colombia: 8:00 pm
  • Ecuador: 8:00 pm
  • Argentina: 10:00 pm
  • Brasil: 10:00 pm
  • Chile: 7:00 pm

PUEDES VER: Liga 1 2026 EN VIVO últimas noticias y fichajes antes de empezar la nueva temporada

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul?

El imperdible cruce entre el excampeón de la Liga 1 y el vigente campeón de la MLS, en el Estadio Alejandro Villanueva, lo puede ver mediante Latina Televisión (02 y 702 en HD) Por otro lado, La República llevará todas las incidencias en la web.

PUEDES VER: Hernán Barcos 'advierte' a los demás equipos de la Liga 1 tras debutar en FC Cajamarca: "Vamos a ir a buscar el campeonato"

lr.pe

¿Cómo llegan Alianza Lima e Inter Miami a la Noche Blanquiazul?

Alianza Lima ha tenido un desempeño irregular en la Serie Río de La Plata, acumulando un triunfo y dos derrotas. El conjunto dirigido por Pablo Guede sufrió caídas por 2-1 ante Independiente y Unión, pero logró recuperarse al vencer a Colo Colo con un marcador de 3-2.

Por su parte, el Inter Miami, reciente campeón de la Major League Soccer (MLS), iniciará su gira de amistosos en Sudamérica enfrentando a Alianza Lima. Después de este encuentro, el equipo estadounidense se medirá contra el Atlético Nacional y el Barcelona de Guayaquil.

Notas relacionadas
Hernán Barcos se pronuncia sobre los encargados de reemplazarlo en Alianza Lima: "Seguramente van a hacer las cosas bien"

Hernán Barcos se pronuncia sobre los encargados de reemplazarlo en Alianza Lima: "Seguramente van a hacer las cosas bien"

LEER MÁS
Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

LEER MÁS
Liga 1 2026 EN VIVO últimas noticias y fichajes antes de arrancar la nueva temporada

Liga 1 2026 EN VIVO últimas noticias y fichajes antes de arrancar la nueva temporada

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: espectacular golazo de Jairo Concha en el Monumental

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: espectacular golazo de Jairo Concha en el Monumental

LEER MÁS
Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

LEER MÁS
Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Trabajadores del sector público piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono único desde S/600

Deportes

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Real Madrid vs Mónaco EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 7 de la Champions League?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025