Noche Crema 2026: últimas noticias de la presentación de Universitario y el partido amistoso ante U. de Chile

Partido entre Universitario y la Universidad de Chile por la 'Noche Crema' será este sábado 24 de enero. Foto: Composición LR

El actual tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, viene ultimando detalles de lo que será la Noche Crema 2026. La institución crema dará a conocer a su plantel y disputará un partido amistoso ante la Universidad de Chile, donde se podrá ver al equipo bajo el mando del técnico español Javier Rabanal, jugando de locales ante su público. De igual forma, se presentarán a los recientes fichajes del equipo, donde destacan las incorporaciones de: Caín Fara, Miguel Silveira, Héctor Fértoli, Sekou Gassama y Lisandro Alzugaray.

Este evento no sólo será para ver a los jugadores del equipo, sino también para que los hinchas puedan vivir una experiencia distinta gracias al club, ya que, habrán activaciones, shows de medio tiempo y música en vivo para los asistentes de la Noche Crema.

Noche Crema 2026: últimas noticias 13:43 Tribuna Oriente agotada para la Noche Crema 2026 Universitario confirmó a través de sus redes sociales, que la tribuna oriente se agotó para la Noche Crema. 13:23 Cronograma de la Noche Crema 2026 Se dio a conocer el cronograma del evento de la Noche Crema 2026.

¿Cuándo será la Noche Crema 2026 de Universitario?

La Noche Crema se llevará a cabo este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental. Las entradas se pueden conseguir a través de la página web de Ticketmaster.

¿A qué hora empieza la Noche Crema 2026?

Según el cronograma compartido por la institución crema, el estadio Monumental abrirá sus puertas desde las 5.00 p. m. Luego de algunos shows y activaciones, se dará la presentación del plantel a las 7.40 p. m. El inicio del partido está programado para las 8.45 p. m. Se especula que el evento podría estar culminando a las 11.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá la Noche Crema 2026?

La transmisión de este evento va por señal abierta para todo el Perú a través de TV Perú (canal 7). Recuerda que también podrás seguir la transmisión gracias a La República Deportes con el minuto a minuto, para que no te pierdas ninguna incidencia del partido.

Precios de las entradas para la Noche Crema 2026

Los precios para asistir a la presentación del plantel de Universitario de Deportes, van desde los S/. 50, hasta los S/. 2000 para los hinchas que buscan vivir una experiencia diferente en el estadio. Las entradas se pueden comprar desde la web de Ticketmaster. Estos son los precios de todas las zonas de la Noche Crema 2026: