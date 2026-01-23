HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Miguel Trauco desestima denuncia por agresión
Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
EN VIVO

Cuestionable respuesta de Alianza Lima tras denuncia de abuso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

Una mujer fue golpeada y obligada a entregar sus claves bancarias. Los delincuentes, presuntos integrantes de la banda Los Correcaminos del Sur, la habrían amenazado de muerte a ella y a su familia si denunciaba.

Un alarmante caso de secuestro y robo agravado involucra a una banda delictiva en Lima, conocida como Los Correcaminos del Sur, cuyos integrantes fueron capturados en flagrancia.
Un alarmante caso de secuestro y robo agravado involucra a una banda delictiva en Lima, conocida como Los Correcaminos del Sur, cuyos integrantes fueron capturados en flagrancia. | composición LR

Un caso de secuestro y robo agravado generó alarma luego de que familiares de una de las víctimas manifestaran su preocupación por la posible liberación de los falsos colectiveros, capturados recientemente en flagrancia por la Policía Nacional, pese a la existencia de múltiples denuncias y evidencia policial. De acuerdo con la PNP, los delincuentes pertenecerían a la banda delictiva Los Correcaminos del Sur.

Según el testimonio de una familiar directa, el primer ataque ocurrió hace cuatro días, cuando una joven fue interceptada por delincuentes que operaban bajo la modalidad de falso taxi colectivo. Según relató a La República, su hermana fue golpeada, asaltada y obligada a entregar sus claves bancarias bajo amenaza.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“La secuestraron hace cuatro días, le robaron, vaciaron sus cuentas a punta de pistola, la golpearon y luego la dejaron abandonada en Atocongo”, señaló la denunciante. La mujer indicó además que los agresores amenazaron a su hermana para evitar que fuera con las autoridades. “Le dijeron que si decía algo mataban a su familia. Ellos tienen datos y fotos de todos nosotros”, afirmó.

PUEDES VER: Colectivos feministas sobre denuncia por abuso sexual de jugadores de Alianza Lima: ''No es indisciplina, es delito''

lr.pe

Captura en flagrancia en Surco

Un día después del secuestro, los mismos sujetos fueron intervenidos en flagrancia por la Policía Nacional cuando intentaban cometer un nuevo ataque contra dos jóvenes en la avenida Javier Prado, en el distrito de Santiago de Surco.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), quienes detectaron un vehículo con lunas polarizadas y placa clonada (reportado como robado en 2024) que realizaba maniobras sospechosas. Al proceder con la intervención, los efectivos encontraron a dos mujeres retenidas dentro del automóvil, quienes pidieron auxilio.

Durante el registro, la Policía halló armas de fuego abastecidas, varias tarjetas bancarias presuntamente pertenecientes a distintas víctimas e indicios de transferencias bancarias irregulares. Los detenidos formarían parte de una banda dedicada al secuestro exprés y al vaciado de cuentas mediante el uso de falsos colectivos, modalidad que ha venido repitiéndose en distintos puntos de Lima.

Los intervenidos fueron identificados como:

  • Castillo García, Dennis Héctor (24)
  • Seguil Contreras, Brisa Mirella (36)
  • López Aparco, Joseph Sebastián (22)

Además, se conoció que al menos dos de ellos registran antecedentes por delitos vinculados al secuestro con arma de fuego y fraude informático, además de conducción en estado etílico.

PUEDES VER: PNP pide modificar norma de 'dos en moto' para que cualquier agente pueda imponer multas

lr.pe

Temor por liberación de los detenidos

Pese a la gravedad de los hechos, la familiar de una de las víctimas denunció que la fiscal a cargo del caso no habría aceptado la denuncia correspondiente al primer secuestro, alegando que los malhechores no fueron sorprendidos cometiendo el delito. “Ayer era la audiencia y no le quieren admitir porque lo de ella no fue en flagrancia”, señaló.

También indicó que la sesión fue postergada para hoy, 23 de enero, y que los familiares y abogados de los detenidos acudieron a la sede policial, lo que aumentó el temor de las víctimas. “Mi hermana está temblando de miedo por si la reconocen. No es solo un caso, es una operación más grande y organizada”, agregó.

Los familiares han solicitado que se acumulen todas las denuncias relacionadas al caso, que se investigue a los detenidos como presunta organización criminal y que se dicten medidas de protección para las víctimas, ante el riesgo de represalias. “Así como mi hermana, seguro hay más víctimas. El problema es que ahora todos tienen miedo de denunciar”, advirtió la denunciante.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

LEER MÁS
Cae cabecilla de 'Los Amigos del Sur' en inmueble en Surco: exigía cupos a 12 empresas de transporte en Lima Sur

Cae cabecilla de 'Los Amigos del Sur' en inmueble en Surco: exigía cupos a 12 empresas de transporte en Lima Sur

LEER MÁS
Pasajera pierde a su bebé tras violento ataque armado de delincuentes que dejó a chofer herido en Surco

Pasajera pierde a su bebé tras violento ataque armado de delincuentes que dejó a chofer herido en Surco

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

La reina del flow 3: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Sociedad

Extranjeros son sentenciados a 22 años de prisión por trata de personas en Arequipa

Bodeguero queda gravemente herido al intentar retirar un artefacto explosivo de su negocio en Chaclacayo

San Marcos oficializó requisitos para postular gratis al próximo examen de admisión 2026-II: así puede ser exonerado del pago

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025