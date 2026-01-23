Un alarmante caso de secuestro y robo agravado involucra a una banda delictiva en Lima, conocida como Los Correcaminos del Sur, cuyos integrantes fueron capturados en flagrancia. | composición LR

Un alarmante caso de secuestro y robo agravado involucra a una banda delictiva en Lima, conocida como Los Correcaminos del Sur, cuyos integrantes fueron capturados en flagrancia. | composición LR

Un caso de secuestro y robo agravado generó alarma luego de que familiares de una de las víctimas manifestaran su preocupación por la posible liberación de los falsos colectiveros, capturados recientemente en flagrancia por la Policía Nacional, pese a la existencia de múltiples denuncias y evidencia policial. De acuerdo con la PNP, los delincuentes pertenecerían a la banda delictiva Los Correcaminos del Sur.

Según el testimonio de una familiar directa, el primer ataque ocurrió hace cuatro días, cuando una joven fue interceptada por delincuentes que operaban bajo la modalidad de falso taxi colectivo. Según relató a La República, su hermana fue golpeada, asaltada y obligada a entregar sus claves bancarias bajo amenaza.

“La secuestraron hace cuatro días, le robaron, vaciaron sus cuentas a punta de pistola, la golpearon y luego la dejaron abandonada en Atocongo”, señaló la denunciante. La mujer indicó además que los agresores amenazaron a su hermana para evitar que fuera con las autoridades. “Le dijeron que si decía algo mataban a su familia. Ellos tienen datos y fotos de todos nosotros”, afirmó.

Captura en flagrancia en Surco

Un día después del secuestro, los mismos sujetos fueron intervenidos en flagrancia por la Policía Nacional cuando intentaban cometer un nuevo ataque contra dos jóvenes en la avenida Javier Prado, en el distrito de Santiago de Surco.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), quienes detectaron un vehículo con lunas polarizadas y placa clonada (reportado como robado en 2024) que realizaba maniobras sospechosas. Al proceder con la intervención, los efectivos encontraron a dos mujeres retenidas dentro del automóvil, quienes pidieron auxilio.

Durante el registro, la Policía halló armas de fuego abastecidas, varias tarjetas bancarias presuntamente pertenecientes a distintas víctimas e indicios de transferencias bancarias irregulares. Los detenidos formarían parte de una banda dedicada al secuestro exprés y al vaciado de cuentas mediante el uso de falsos colectivos, modalidad que ha venido repitiéndose en distintos puntos de Lima.

Los intervenidos fueron identificados como:

Castillo García, Dennis Héctor (24)

Seguil Contreras, Brisa Mirella (36)

López Aparco, Joseph Sebastián (22)

Además, se conoció que al menos dos de ellos registran antecedentes por delitos vinculados al secuestro con arma de fuego y fraude informático, además de conducción en estado etílico.

Temor por liberación de los detenidos

Pese a la gravedad de los hechos, la familiar de una de las víctimas denunció que la fiscal a cargo del caso no habría aceptado la denuncia correspondiente al primer secuestro, alegando que los malhechores no fueron sorprendidos cometiendo el delito. “Ayer era la audiencia y no le quieren admitir porque lo de ella no fue en flagrancia”, señaló.

También indicó que la sesión fue postergada para hoy, 23 de enero, y que los familiares y abogados de los detenidos acudieron a la sede policial, lo que aumentó el temor de las víctimas. “Mi hermana está temblando de miedo por si la reconocen. No es solo un caso, es una operación más grande y organizada”, agregó.

Los familiares han solicitado que se acumulen todas las denuncias relacionadas al caso, que se investigue a los detenidos como presunta organización criminal y que se dicten medidas de protección para las víctimas, ante el riesgo de represalias. “Así como mi hermana, seguro hay más víctimas. El problema es que ahora todos tienen miedo de denunciar”, advirtió la denunciante.

