HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

Familiares de la víctima denunciaron que en la Nueva Vía Expresa Sur, inaugurada en la gestión de Rafael López Aliaga, aún no hay señalización de tránsito y que el vehículo iba a excesiva velocidad.

Mujer muere atropellada tras cruzar la Nueva Vía Expresa Sur
Mujer muere atropellada tras cruzar la Nueva Vía Expresa Sur | Composición LR

Una adulta mayor, identificada como Eulogia Quihui Suica (66), murió instantáneamente tras ser atropellada por un vehículo conducido por el ciudadano Andrys Daniel Brito. Según testigos, el auto iba a excesiva velocidad por la zona, la cual carece de señales de tránsito, de acuerdo a la denuncia de los familiares.

Nota en desarrollo

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Notas relacionadas
Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
ATU propone que corredores complementarios también circulen por la nueva Vía Expresa Grau

ATU propone que corredores complementarios también circulen por la nueva Vía Expresa Grau

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS
Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

LEER MÁS
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

LEER MÁS
Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Sociedad

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Este lunes 19 de enero inicia la Matrícula Digital 2026: revisa el link del Minedu para inscripción

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025