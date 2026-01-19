Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización
Familiares de la víctima denunciaron que en la Nueva Vía Expresa Sur, inaugurada en la gestión de Rafael López Aliaga, aún no hay señalización de tránsito y que el vehículo iba a excesiva velocidad.
Mujer muere atropellada tras cruzar la Nueva Vía Expresa Sur | Composición LR
Una adulta mayor, identificada como Eulogia Quihui Suica (66), murió instantáneamente tras ser atropellada por un vehículo conducido por el ciudadano Andrys Daniel Brito. Según testigos, el auto iba a excesiva velocidad por la zona, la cual carece de señales de tránsito, de acuerdo a la denuncia de los familiares.
