Trujillo: Policía captura a dos implicados en ataques con explosivos a licorerías Tabaco y Ron

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, informó que la Policía logró capturar a dos de cuatro sospechosos que están detrás del doble atentado a las sedes de la licorería Tabaco y Ron. Estos ataques habrían sido perpetrados con una nueva modalidad electrónica de detonación.

Entre los que faltan detener, se encuentra un menor de edad que dirigía al adulto capturado. “Se ha encontrado que un menor de edad le daba directivas a un adulto", afirmó el general Moreno.

Según señaló la autoridad policial, los extorsionadores usaron una nueva modalidad de explosivo. “No es un explosivo normal, es un dispositivo electrónico. Han querido atentar contra tres locales del mismo rubro (…) Hemos capturado a dos personas y se les ha encontrado evidencia muy importante en el teléfono”, declaró el general PNP.

Se desactivó tercer explosivo

Moreno Panta explicó que la acción rápida de las unidades tácticas, Divincri y equipos de inteligencia permitieron evitar un daño mayor, pues la UDEX desactivó un artefacto de alto poder antes de que explotara en la avenida América Oeste. “La información que estamos encontrando es de tipo terrorista. Estos delincuentes han tenido actos de planificación y preparatorios”, explicó.

El mando policial precisó que la organización habría ejecutado los ataques como respuesta a las recientes capturas realizadas por la PNP. “Creyeron que podían hacer algo perfecto, pero ya los tenemos plenamente identificados. Cobardemente han huido de sus domicilios”, sostuvo.

Agregó que próximamente se dará a conocer a la ciudadanía los rostros de los “blancos objetivos”. “Querían desatar una ola de atentados en esta ciudad. La Policía no se va a detener”, sentenció.

Detención de implicados y hallazgo de explosivos

Moreno Panta confirmó nuevas intervenciones relacionadas al atentado a la licorería Tabaco y Ron, donde se registraron tres ataques extorsivos: dos con detonación y uno sin explotar.

El 21 de enero, a las 18:30 horas, en el distrito de El Porvenir, personal de la Unidad de Secuestros y Extorsiones de la Depincri Trujillo detuvo en flagrancia a Rudy Elder Saona Villanueva (33), alias ‘Chato Rudy’, por presunto delito de extorsión.

Horas antes, el Plan Cerco permitió la captura de Benjamín Misaki Fernández Asmat (20), alias ‘Peluca’, quien habría participado directamente en los ataques. Tras revisar su teléfono celular, los agentes descubrieron que operaba junto a al menos tres cómplices, entre ellos ‘El Sombra’ o ‘Danny’.

La información proporcionada por ‘Peluca’ llevó a la policía hasta una vivienda en la calle 2 de Mayo 389 – Cerro El Presidio, donde fue intervenido ‘Chato Rudy’.

En este lugar se incautó un artefacto explosivo, una emulsión encartuchada roja con la inscripción “Famesa altos explosivos Emulnor 3000”, además de dos celulares, un cargador y una mochila. La PNP señaló que los dos detenidos son mayores de edad y que los análisis del celular revelan que la organización pretendía ejecutar nuevos atentados en diversos puntos de Trujillo.