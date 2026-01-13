Cae cabecilla de Los Amigos del Sur en inmueble en Surco: exigía cupos a 12 empresas de transporte en Lima Sur | Foto: composición LR/Difusión/Panamericana.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Surco a José Carlos Rodríguez, alias 'Chon', presunto cabecilla de la organización criminal Los Amigos del Sur, acusada de extorsionar al menos a 12 empresas de transporte público que pagaban cupos para evitar atentados contra sus conductores en Lima Sur. Para las autoridades, se trata de una red criminal de alto nivel, comparable a la que lideraba Érick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', en Lima Norte.

El supuesto delincuente dirigía los ataques desde un inmueble ubicado en la calle Bayóvar Norte, a la altura de la cuadra 32 de Caminos del Inca, en el distrito de Surco, donde fue intervenido.

Santa Catalina y La "W" entre las empresas extorsionadas, según la PNP

Durante el registro domiciliario, las autoridades incautaron un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita y teléfonos celulares. Además, hasta el lugar se apersonó el presidente, José Jerí, quien resaltó la caída del presunto líder como “un golpe importante” contra las bandas criminales de la capital que estarían vinculadas en recientes atentados contra empresas de transporte.

“Ha estado extorsionando a cerca de 12 empresas de transporte público y un sin número de empresas de comercios menores, de los distritos principalmente de Lima Sur”, señaló.

Según información policial, esta organización criminal sería remanente de Los Trujillanos y sometía presuntamente a las empresas Santa Catalina, La 41; San Pedro, San Genaro, Unidad de Villa (La “W”), San Juanito, Corazón Valiente, Esfuerzos Unidos, Mártir Olaya (La 20), Ruta 160, Nueva América y Etuchisa (El Chino).

“Estamos hablando de la captura de uno de los principales cabecillas de Lima Sur (…). Acaba de esclarecerse el último atentado que ha sufrido la empresa de transporte Santa Catalina y la empresa 41, donde asesinaron a dos conductores de empresas de transporte. Y así como él mismo hace 18 días asesinó en Villa María del Triunfo a una persona que formaba parte de su propia organización”, refirió el comandante general PNP, general Óscar Arriola.

