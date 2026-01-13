HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LA REPÚBLICA NOTICIAS: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 13 DE ENERO | LR+ Noticias

Sociedad

Cae cabecilla de 'Los Amigos del Sur' en inmueble en Surco: exigía cupos a 12 empresas de transporte en Lima Sur

Según la Policía Nacional, la organización criminal era remanente de 'Los Trujillanos' y estaba involucrada en atentados recientes a empresas de transporte público. Con la captura de 'Chon', las autoridades esperan esclarecer los recientes asesinatos en Lima Sur.

Cae cabecilla de Los Amigos del Sur en inmueble en Surco: exigía cupos a 12 empresas de transporte en Lima Sur
Cae cabecilla de Los Amigos del Sur en inmueble en Surco: exigía cupos a 12 empresas de transporte en Lima Sur | Foto: composición LR/Difusión/Panamericana.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Surco a José Carlos Rodríguez, alias 'Chon', presunto cabecilla de la organización criminal Los Amigos del Sur, acusada de extorsionar al menos a 12 empresas de transporte público que pagaban cupos para evitar atentados contra sus conductores en Lima Sur. Para las autoridades, se trata de una red criminal de alto nivel, comparable a la que lideraba Érick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', en Lima Norte.

El supuesto delincuente dirigía los ataques desde un inmueble ubicado en la calle Bayóvar Norte, a la altura de la cuadra 32 de Caminos del Inca, en el distrito de Surco, donde fue intervenido.

TE RECOMENDAMOS

M4S4CR3 EN PUNO Y UN REPASO A LA V1OL3NC14 QUE MARCÓ EL PAÍS |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: PNP captura a integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión contra empresas de transporte y taxi colectivo en Independencia

lr.pe

Santa Catalina y La "W" entre las empresas extorsionadas, según la PNP

Durante el registro domiciliario, las autoridades incautaron un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita y teléfonos celulares. Además, hasta el lugar se apersonó el presidente, José Jerí, quien resaltó la caída del presunto líder como “un golpe importante” contra las bandas criminales de la capital que estarían vinculadas en recientes atentados contra empresas de transporte.

“Ha estado extorsionando a cerca de 12 empresas de transporte público y un sin número de empresas de comercios menores, de los distritos principalmente de Lima Sur”, señaló.

Según información policial, esta organización criminal sería remanente de Los Trujillanos y sometía presuntamente a las empresas Santa Catalina, La 41; San Pedro, San Genaro, Unidad de Villa (La “W”), San Juanito, Corazón Valiente, Esfuerzos Unidos, Mártir Olaya (La 20), Ruta 160, Nueva América y Etuchisa (El Chino).

“Estamos hablando de la captura de uno de los principales cabecillas de Lima Sur (…). Acaba de esclarecerse el último atentado que ha sufrido la empresa de transporte Santa Catalina y la empresa 41, donde asesinaron a dos conductores de empresas de transporte. Y así como él mismo hace 18 días asesinó en Villa María del Triunfo a una persona que formaba parte de su propia organización”, refirió el comandante general PNP, general Óscar Arriola.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025