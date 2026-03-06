Cusco: menor fue hallada sin vida en un hospedaje; su padre fue detenido

Una niña de apenas dos años fue hallada sin vida dentro de una habitación de un hospedaje ubicado en la calle Alfonso Ugarte, en el distrito de Yauri, provincia de Espinar, Cusco. El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer las causas exactas de su muerte.

De acuerdo con lo informado por el coronel PNP Carlos Guisado, jefe de Orden y Seguridad de la Región Policial Cusco, preliminarmente se descartó que la muerte haya sido por asfixia. Sin embargo, durante las primeras diligencias se advirtió que la menor presentaba golpes, lo que forma parte de las investigaciones en curso.

Investigaciones en curso

El lamentable hecho fue reportado la tarde del último jueves, lo que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría de Espinar, quienes iniciaron las diligencias por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de parricidio.

Durante la intervención policial fueron detenidos los padres de la menor, identificados como Esau Cabrera (26) y Roshilia Mamani (25). Al lugar también acudieron representantes del Ministerio Público y peritos de Criminalística para realizar la inspección técnico-policial y recoger las declaraciones correspondientes.

Tras las diligencias preliminares, el representante del Ministerio Público dispuso la libertad de la madre, mientras que el padre permanece detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de la niña.